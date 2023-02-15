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Сегодня, 16:26

Истомин завил, что братья Фуркады всегда положительно относились к России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Артем Истомин поделился мнением о высказывании Мартена Фуркада в поддержку российских биатлонистов.

«Оба брата всегда положительно относились и к нашей команде, и к нашей стране. Мы слышали слова поддержки не только от них, но и от других спортсменов, тренеров, специалистов и даже медиа. Все говорят о том, что нас должны допустить, чтобы мы могли со всеми соревноваться», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-sbornoi-rossii-istomin-bratya-furkady-vsegda-polozhitelno-otnosilis-k-nashei-komande-i-strane-228088/
Биатлон
Мартен Фуркад
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