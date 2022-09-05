Конькобежка Фаткулина планирует выступить на Олимпиаде, несмотря на пропуск сезона

Российская конькобежка Ольга Фаткулина хотела бы выступить на Олимпийских играх в 2026 году, несмотря на пропуск предстоящего сезона.

«Да, я пропускаю этот сезон. Пока хочу вернуться и поехать на Олимпиаду», — приводит слова Фаткулиной ТАСС.

32- летняя конькобежка отметила, что на решение пропустить сезон повлияло отстранение от международных стартов.

В начале марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.