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5 сентября, 10:18

Конькобежка Фаткулина планирует выступить на Олимпиаде, несмотря на пропуск сезона

Мария Гусева

Российская конькобежка Ольга Фаткулина хотела бы выступить на Олимпийских играх в 2026 году, несмотря на пропуск предстоящего сезона.

«Да, я пропускаю этот сезон. Пока хочу вернуться и поехать на Олимпиаду», — приводит слова Фаткулиной ТАСС.

32- летняя конькобежка отметила, что на решение пропустить сезон повлияло отстранение от международных стартов.

В начале марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15646867
Олимпиада
Ольга Фаткулина
Коньки
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