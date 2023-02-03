НОК Украины обсудит бойкот Олимпиады-2024 в случае допуска россиян на соревнования

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что генассамблея НОК обсудит бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже, если международные спортивные федерации примут решение допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования.

«Если нам не удастся [убедить страны Европы], то тогда нужен бойкот, но это мое личное мнение, — приводит ТАСС слова Гутцайта. — Решение о бойкоте на заседании сегодня не ставилось на голосование, его должна принять генассамблея НОК Украины с участием украинских спортсменов».

25 января МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО).

26 января Гутцайт заявил, что НОК Украины не исключает отказа от выступления на Олимпиаде, если не будет продлен запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.