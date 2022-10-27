Поздняков надеется, что сборные России по волейболу смогут выступить на Олимпиаде

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что национальные команды по волейболу примут участие в Олимпиаде-2024, несмотря на недопуск до квалификации.
«Надежда есть, конечно», — цитирует ТАСС Позднякова.
Сегодня, 27 октября, стало известно, что сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Их не включили из-за отстранения от международных турниров.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.