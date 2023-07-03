Роман Ротенберг — о словах Баха про возвращение российских спортсменов: «Это все слова, нужны документальные доказательства»

Главный тренер «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг на торжественном ужине федерации прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что нужно прекратить дискриминацию в отношении российских спортсменов.

— Томас Бах на днях заявил, что нужно прекратить дискриминацию в отношении российских спортсменов. Как оцените эти слова? Насколько вероятно потепление в отношениях между ФХР и Международной хоккейной федерацией?

— Скажу на личном примере. Когда мы поехали в Корею, там тоже были определенные политические преграды. Мы много общались с МОК, был разговор с Бахом. Мы поверим только документам. Слова — это слова. Нужны документальные доказательства, когда нам разрешат поехать. Поэтому спекулировать и гадать нам пока не стоит. Мы сейчас делаем все, чтобы подготовить наших детишек, строим хоккейные школы, чтобы, когда мы вернемся, мы всех обыграли. Сейчас работаем над этим и не думаем, что в данный момент есть такая ситуация. Она сейчас от нас вообще никак не зависит. Мы готовимся, работаем с детьми, чтобы в каждом возрасте они обыгрывали Канаду, США, Финляндию и Швецию. От 6 до 17 лет и так далее. Если мы в каждом возрасте научим их побеждать, начиная с детей, это воспитает дух победителя. Тогда мы вернемся намного более сильными, чем даже были. Хотя мы уже выиграли очень много. Как говорится, игра покажет, лед покажет. Без прошлого нет будущего. Мы смотрим на то, как будем играть завтра.

Ранее Ротенберг заявил, что ФХР собирается развивать сотрудничество со странами БРИКС.