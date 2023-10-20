Министр спорта Белоруссии: «Не имею права лишить спортсмена мечты выступить на Олимпиаде»

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук высказался о возможном участии белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«В России ряд депутатов критикуют спортсменов за желание выступать в нейтральном статусе? Независимо от того, поедут спортсмены или нет, критики всегда было и будет много. Это также очевидно, как день и ночь, как белое и черное, как плюс и минус. Поэтому тут ничего удивительного нет. Это решение самих спортсменов. Жизнь у спортсмена короткая. У кого-то сегодня это может быть уже последняя возможность поучаствовать в Олимпийских играх. Если он всю жизнь, с пяти-, шестилетнего возраста мечтал принять участие в этой Олимпиаде, мы с вами можем лишить его этой мечты? Нет? Я тоже не имею права. Это его право сегодня. А уже какое он решение примет — это на его совести. Это его решение», — приводит слова Ковальчука «Известия».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.