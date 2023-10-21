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Сегодня, 16:26

Мамедов считает, что напрасно радовался избранию Баха главой МОК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России и двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов тихо радовался, когда победителя Игр в командных соревнованиях рапиристов Томаса Баха избрали президентом Международного олимпийского комитета (МОК), но сегодня считает, что делал это напрасно.

«Когда наш коллега-фехтовальщик стал главой МОК, мы испытывали тихую радость по этому поводу. Сейчас стало понятно, что радоваться нечему было. Фехтовальщик оказался под давлением людей, управляющих процессами. Он вынужден все это говорить и делать, по-другому ему, видимо, никак. Все принципы демократии, о которых они талдычили десятилетиями, они перечеркнули. Как перечеркнули и права на свободу слова, на свободу перемещения, на частную собственность. Что значит «участие в Олимпиаде — не право»? В уставе международной федерации было прописано: никто не может быть отстранен по политическому, национальному признаку или вероисповеданию, нас отстраняют за наличие паспорта гражданина РФ даже от отбора на Олимпиаду», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Бах был избран главой МОК 2013 году.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19081181
Ильгар Мамедов
Томас Бах
МОК
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