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Журова: «Если россиян допустят к Олимпийским играм летом, командные виды спорта могут пострадать»

Журова высказалась о словах Верана о допуске российских спортсменов
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова официального представителя правительства Франции Оливье Верана о том, что решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом.

«Не знаю, что они там придумают. Может, к тому моменту, когда МОК и правительство Франции примут совместное решение, закончатся все события в политике. Мы же обычные люди. Я, например, не знаю, что происходит «в верхах». Там, наверняка, идут переговоры. У МОК больше информации на этот счет. Может, пройдет немного времени, все сядут за стол переговоров, и конфликт будет прекращен. Тогда можно будет ожидать допуска наших спортсменов на Олимпиаду. Для некоторых игровых видов спорта это, может, уже и поздновато. Они могут пострадать. А для индивидуальных нет, конечно. Они могут отбираться и в следующем году, «под» Олимпиаду», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/svetlana-zhurova-esli-rossiyan-dopustyat-k-olimpijskim-igram-letom-komandny-e-vidy-sporta-mogut-postradat/
Светлана Журова
МОК
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