Тарасова назвала несправедливым возможный недопуск спортсменов командных видов спорта к ОИ-2024

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что сборной России на Олимпиаде-2024 могут запретить участие в командных видах спорта. Об этом сообщало издание Daily Mail.

По сведениям источника, такое решение может стать одним из критериев допуска российских спортсменов на Игры-2024 в Париже (Франция).

«Это несправедливо. Но мы не можем сейчас диктовать свои условия. Нужно соглашаться на те требования по допуску, которые предложит МОК. Сегодня мы все узнаем», — сказала Тарасова «СЭ».

Во вторник, 28 марта, в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором подведут итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов.