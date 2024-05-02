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Сегодня, 15:00

Синнера и Алькараса мучают травмы. Это шанс для Медведева

Синнер и Алькарас получили травмы
Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
Янник Синнер.
Фото Global Look Press
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Воспользуется ли Даниил сложностями со здоровьем молодых звездных конкурентов?

В последнее время все только и говорили о начале новой эры в мужском теннисе с доминированием ярких талантов итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. Однако в середине весны выяснилось, что у них возникли серьезные проблемы со здоровьем. Так, Алькарас, вылетевший в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде от россиянина Андрея Рублева, по-прежнему жалуется на проблемы с правым предплечьем. А Синнер и вовсе отказался от матча за выход в полуфинал без борьбы, сославшись на повреждение правого бедра. Очевидно, сложности конкурентов заметно повышают шансы россиянина Даниила Медведева, который уже, казалось, мог забыть о лидерстве в рейтинге ATP.

У Янника болит бедро

«Очень грустно, что мне пришлось отказаться от выхода на корт. Бедро беспокоило меня на этой неделе, постепенно ощущения становились все более болезненными. По советам врачей мы решили, что лучше будет не играть дальше и не усугублять проблему. В ближайшие дни мне проведут еще одно обследование, после чего буду восстанавливаться согласно рекомендациям врачей. Ребята, спасибо вам за поддержку», — написал Синнер в социальных сетях после того, как снялся с четвертьфинала против канадца Феликса Оже-Альяссима.

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Кстати, уже во время встреч третьего и четвертого кругов с россиянами Павлом Котовым и Кареном Хачановым итальянец эпизодами испытывал дискомфорт при движении. Да и не скрывал, что сложности со здоровьем действительно есть. Сам он уверял, что вроде ничего серьезного, но «иногда возникает сильная боль». И, похоже, все оказалось хуже, чем предполагал сам Янник. Не секрет, что раньше молодому итальянцу не хватало в сложных матчах физической подготовки. К началу сезона-2024 он, казалось, хорошо поработал над физподготовкой и начал побеждать в режиме нон-стоп. К настоящему моменту Синнер сыграл в нынешнем году 30 игр, выиграв 28 из них и взяв титулы на Australian Open, в Роттердаме и Майами. Но, похоже, организм 22-летнего теннисиста просто не выдержал такого сумасшедшего ритма.

В этой связи есть серьезная вероятность, что Янник не станет рисковать здоровьем и снимется с домашнего «мастерса» в Риме, который стартует уже на следующей неделе. Да и его перспективы на «Ролан Гаррос» вызывают определенные вопросы, ведь затяжные матчи в пятисетовом формате могут только усугубить сложности с бедром. Хотя сейчас Синнер уверенно лидирует в чемпионской гонке, а в рейтинге отстает от серба Новака Джоковича лишь чуть более чем на 1000 очков (8860 против 9900), все может измениться, если итальянец выпадет на несколько недель, а то и месяцев.

Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Карлос жалуется на предплечье

Ситуация с Алькарасом не менее сложная. Карлос уже в прошлом сезоне периодически жаловался на проблемы со здоровьем, а перед нынешним грунтовым сезоном все усугубилось. В Монте-Карло он собирался играть, но перед стартом «мастерса» получил повреждение правого предплечья, связав это со сменой мячей. Спустя неделю он отказался защищать титул в Барселоне, сообщив: «Мы сделали МРТ в субботу утром, и снимки показывали положительную динамику. Но в воскресенье все пошло не так, как мы хотели: каждый раз, когда я увеличивал интенсивность при ударах справа, дискомфорт усиливался».

В Мадриде 20-летний испанец все же сыграл, вот только выходил на корт в специальном рукаве и был далек от своего лучшего состояния. Жалуясь, что не может использовать свой коронный удар справа на все 100 процентов. «В Мадриде при каждом форхенде я думал о предплечье — чувствую ли я его или нет. Мне нужно будет упорно поработать, если хочу поехать в Рим с хорошими ощущениями, без боли, без мыслей о предплечье. Но, думаю, это не быстрый процесс. Я должен быть терпеливым», — признался он после вылета от Рублева.

Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Сейчас в его активе только 7345 очков, так что в случае победы Медведева над Иржи Лехечкой в четвертьфинале Мадрида Даниил наберет 7395 очков и обойдет Алькараса в борьбе за звание третьей ракетки мира. Правда, затем уже Даниилу надо будет защищать титул в Риме. Но с учетом прошлогоднего вылета на старте «Ролан Гаррос» Медведев вполне может завершить грунтовый сезон с прибавкой в рейтинговых очках. И если Синнер с Алькарасом не смогут в ближайшие недели играть на максимуме, а Джокович, пропускающий Мадрид, не вернет былую форму, то россиянин вполне способен вновь вклиниться в борьбу за лидерство в мужском теннисе.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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