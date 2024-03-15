Тарасова о критериях МОК: «Я бы не поехала на Олимпиаду! Я что, сумасшедшая?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«А кто поедет тогда? Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живет, работает и любит? От этого государства я поеду и приеду обратно сюда? Я что, сумасшедшая? Я бы не поехала! Что это за условия? Это условия не для нормальных людей! МОК бы постыдился! Это страна, которая своими победами украшала Олимпийские игры на протяжении десятилетий. Это страна называется Россия! И это мы!» — сказала Тарасова «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев. При этом в командных видах спорта эти страны не будут представлены.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.