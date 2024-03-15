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Париж-2024

15 марта, 21:33

Поздняков заявил, что МОК не допустит на Олимпиаду спортсменов, которые поддержали СВО

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит на Олимпийские игры в Париже российских спортменов, которые поддержали СВО.

Президент ОКР обратился к людям, которые не видят в критериях допуска МОК условия об осуждении СВО.

«Рекомендую еще раз внимательно ознакомиться с решениями исполкома МОК от декабря 2023 года. «Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, которые активно поддерживают войну, не будут допущены до соревнований», — написано в пункте 3», — приводит слова Позднякова РИА «Новости».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении опеределенных критериев.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
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