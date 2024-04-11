В Испании настаивают на отстранении Израиля от Олимпиады из-за ситуации в Газе

Левый коалиционный блок Испании Sumar обратился к властям с просьбой потребовать от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Израиль от участия в летних Олимпийских играх во Франции из-за ситуации в секторе Газа.

«Совершается геноцид, и пока это продолжается, неприемлемо, чтобы Израиль участвовал в этом мирном мероприятии», — говорится в сообщении.

Ранее глава МОК Томас Бах объяснил, почему Израиль сможет выступить на Олимпиаде-2024 без ограничений.

26 марта стало известно, что Израиль лишен права провести чемпионат Европы по спортивной гимнастике.