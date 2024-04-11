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Сегодня, 17:07

Мамиашвили рассказал, что думает о «молитве» президента МОК Томаса Баха против Игр дружбы

Виктория Кравченко
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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что думает о «молитве» президента МОК Томаса Баха против Игр дружбы.

«Томас Бах и весь МОК — больные люди! Что ждать от этих безумцев? Вспомните, что они творили с нашей страной 80 лет назад, и все станет на свои места. Не хочется даже комментировать их очередной идиотизм», — цитирует Мамиашвили Sport24.

Ранее пранкер Алексей Столяров (Лексус) под видом высокопоставленного африканского политика связался по видеосвязи с Бахом. Он рассказал главе МОК, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса» и предложил ему помолиться. Бах согласился произнести «молитву» за предотвращение проведения Всемирных игр дружбы.

Ранее МОК призвал спортсменов проигнорировать Игры дружбы. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие в турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований войдут 27 видов спорта, а атлеты выступят на 23 спортивных объектах.

Источник: https://sport24.ru/other/news-637304-mamiashvili-mok-bolnyye-lyudi-vspomnite-chto-tvorili-s-nashey-stranoy-80-let-nazad-i-vse-vstanet-na-svoi-mesta
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