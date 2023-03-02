Волейболистка Кадочкина рассказала о том, как хочет попасть на Олимпиаду: «Обидно без международных стартов»

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Кадочкина в интервью «СЭ» рассказала о своем желании выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я всегда играла за юниорскую, молодежную. Только попала во взрослую — и все. Мы не играем. Обидно, конечно, без международных соревнований, я привыкла играть за сборную. Сезон у всех закончился, а я еду на сборы, потом у нас летом какой-нибудь чемпионат... И тут, когда в прошлое межсезонье мне сказали про свободные полтора месяца, я сильно удивилась. Но такой отдых мне не нужен, я очень хочу попасть на Олимпиаду. Это моя мечта и моя цель. Я к ней иду, делаю все, что зависит от меня. А дальше будь что будет», — сказала Кадочкина.

Кадочкина дебютировала во взрослой сборной России в 2021 году на чемпионате Европы.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.