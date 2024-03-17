Вяльбе прокомментировала слова Макрона о прекращении огня во время Олимпиады

17 марта, 17:58
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ей неинтересны предложения, выдвигаемые президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Ранее французский лидер сообщил, что предложит России прекратить огонь на время Олимпийских игр в Париже.
«Мне совершенно не интересно, что он говорит. Я плевать хотела на Макрона и все его предложения», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.
В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на летние Игры атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев.