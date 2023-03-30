Журова — о заявлении Бортничука: «Польские политики настроены давить на российских спортсменов»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о заявлении министра спорта Польши Камиля Бортничука. Ранее он заявил, что страна потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации.

«Это было ожидаемо, что они выкатят такую бумажку. Польские политики настроены давить на российских и белорусских спортсменов до конца. Видимо, нашли самый эффективный способ давления — заставить ответить россиян перед законом. Поэтому здесь встает закономерный вопрос: а нужно ли участвовать в этих Европейских играх, где вынуждают нарушать закон? Это нарушение прав человека», — цитирует Журову RT.