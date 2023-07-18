Журова считает, что МОК не хочет брать на себя ответственность за отстранение россиян

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление главы оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге о том, что решение по участию россиян примут не раньше сентября.

«Никто не даст гарантий, что к сентябрю начнутся мирные переговоры и россиян не придется как-то экстренно допускать. Тот же МОК не очень хочет брать на себя такую человеческую ответственность. Я так понимаю, что они оттягивают это решение, давая сигнал, что это российские спортсмены еще не отстранены», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не связан с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

18 июля глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян.