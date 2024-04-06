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Сегодня, 13:15

«В сложный момент необходимо объединиться». Спортивное руководство России разошлось в оценке «сборной иноагентов»

Поздняков раскритиковал российских теннисистов, которые хотят сыграть на Олимпиаде
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Станислав Поздняков, Даниил Медведев, Олег Матыцин.
Фото «СЭ»
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Руководители Министерства спорта РФ и национального Олимпийского комитета высказали диаметрально противоположные взгляды по поводу участия россиян в Играх-2024 на условиях МОК.

Ситуация с выработкой в нашей стране единой позиции по поводу участия в Олимпиаде-2024 на дискриминационных условиях МОК (в нейтральном статусе, без флага и со множеством ограничений), похоже, зашла в тупик. Руководители двух ключевых спортивных организаций — Олимпийского комитета страны и Министерства спорта — высказали диаметрально противоположные точки зрения относительно поездки россиян в Париж. И это сбивает с толку спортсменов, у которых есть шанс выступить на Играх. С одной стороны заявлено: каждый атлет сам волен решать этот этически сложный вопрос. С другой — кандидаты в олимпийцы не получили гарантий, что их выступление на ОИ не обернется на родине массой неприятностей. И последние события показывают, что как минимум хейт в публичном пространстве им обеспечен.

Иноагенты или защитники чести родной страны?

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в пятницу заострил дискуссию, назвав теннисистов, желающих выступить в Париже-2024, «командой иноагентов».

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе, — написал глава ОКР в соцсетях. — Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны. Искренне, с уважением отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

 
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«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене, — ответил своему коллеге министр спорта России Олег Матыцин. — Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде.

У нас великая страна с великой историей и славными победами. За каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит, и всей спортивной отрасли. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения МОК. Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности. Давайте будем едины, чтобы вместе победить!»

Фото Reuters

Два лагеря

Заявлений и оценок по поводу перспектив выступления россиян в Париже уже так много, что впору их систематизировать. Хотя сделать это непросто, поскольку есть не только два лагеря оппонентов, но и промежуточные позиции. Например, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что нужно сначала успешно выступить в квалификации, а только потом решать этическую дилемму о нейтральном флаге. И все-таки, если отбросить споры о конкретных формулировках, можно обозначить две большие группы сторонников полярных мнений о критериях МОК.

С одной стороны, МОК требует от нейтральных россиян только подписать обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая пункт о мирной миссии олимпийского движения (это делают все участники Игр). С другой — требование завизировать документ со спорными с точки зрения российских законов тезисами необходимо для участия в отборочных стартах, которые проводят международные федерации. Мнение за поездку на ближайшие Игры основывается на том, что все российские участники ОИ-2024 все равно будут представлять нашу страну, несмотря ни на что. Мнение против предполагает, что желающие выступить в Париже поступают эгоистично по отношению к нашей стране в непростые для нее времена.

 
 

Условия МОК

Также имеет смысл повторить условия, на которых МОК допустил спортсменов с российскими паспортами в Париж-2024:

— Россияне будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены и обозначаться аббревиатурой AIN (Individual Neutral Athletes). Униформа AIN (соревновательная, разминочная, официальная, церемониальная, повседневная и т. д.) будет полностью белой или одноцветной. На ней может быть изображена только эмблема AIN, утвержденная МОК. Запрещены бинты, повязки, украшения, ленты для волос, нашивки, татуировки, лаки для ногтей в российских национальных цветах на форме, теле и сумках наших атлетов.

— Во время церемоний награждения индивидуальных нейтральных спортсменов из России будет использоваться специально утвержденный нейтральный гимн.

— Результаты AIN не будут включены ни в одну таблицу медалей ОИ-2024. Нейтральным атлетам из России запрещено участвовать в параде участников на церемонии открытия Игр. Им также нельзя присутствовать на альтернативных церемониях, связанных с Играми-2024, во время или после завершения Олимпиады (например, в торжественных встречах и проводах с участием спортивного и политического руководства страны).

 
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— Не допущены представители командных видов спорта и спортсмены, заключившие контракты с российскими военными структурами или органами национальной безопасности.

— Не допущены спортсмены, активно поддерживающие СВО. Политическая позиция атлетов будет проверена в СМИ и соцсетях. Окончательно решение будет принимать комиссия МОК по допуску.

— Не допущены все тренеры с российским паспортом, спортсменов может сопровождать только технический и медицинский персонал.

— На любом официальном мероприятии или в СМИ (включая интервью, посты и репосты в социальных сетях) до, во время и после ОИ-2024 (в том числе в любых национальных событиях, связанных с Играми-2024) участники Олимпиады из России должны воздерживаться от любой деятельности или общения, связанного с национальными символами РФ, ОКР и национальными федерациями или с символами, ассоциирующимися с поддержкой конфликта на Украине (включая Z, георгиевские цвета и любой другой военный брендинг и лозунги).

Олимпиада
Сборная России по теннису
Ирина Винер-Усманова
Олег Матыцин
Станислав Поздняков
ОКР
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