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После того как в 1992 году на Олимпиаду допустили профессиональных игроков из НБА, американцы всего лишь раз уступали золото. Вы наверняка слышали про крах «Дримтим» в 2004 году в Афинах, когда грозную сборную США в полуфинале повергла команда Аргентины.
Эта победа стала главной в истории аргентинского баскетбола. Ведь ни до, ни после обойти американских профи никому не удавалось. Однако спустя 20 лет соотечественники Ману Джинобили и Луиса Сколы в кризисе — их сборная не едет ни на ЧМ-2023, ни на Олимпиаду. Хотя мимо Парижа-2024 могли пролететь и сербы с американцами. Неужели баскетбол открылся миру?
Во многих видах спорта, особенно игровых, олимпийская мечта может разрушиться задолго до самих Игр. Подобная драма случилась со сборной Аргентины. Некогда грозная команда, побеждавшая в Афинах в 2004-м, а четыре года назад сыгравшая в решающем матче ЧМ-2019 в Китае, получает второй удар за полгода. Сначала аргентинцы проиграли квалификацию на ЧМ-2023. Поэтому им пришлось доказывать свой элитный статус в турнире для неудачников — предварительной квалификации. Там разыгрывалась даже не путевка в Париж-2024, а право продолжить участие в олимпийском отборе. К нему аргентинцы относились как к формальности, за что и поплатились.
Дважды за турнир Аргентина, все еще державшая в уме свое былое величие, проиграла Багамским островам. Сначала — в группе, но этот поединок не имел решающего значения и не помешал команде Пабло Приджони попасть в полуфинал. Там удалось реабилитироваться уверенной победой в матче против Чили. Однако в финале — снова Багамы, и снова поражение. В этом случае на недонастрой все списать едва ли получится, ведь аргентинцы уже знали, на что способны Эрик Гордон и компания. Защитник «Финикса» в свои 34 года открыл для себя новый этап международной карьеры. Чемпион мира 2010 года в составе сборной США всего две недели назад получил право играть за родину своей матери. И Гордон воспользовался шансом проявить себя на все сто. В финале на его счету 27 очков — парня было не остановить.
Вообще, не стоит относиться к Багамам с пренебрежением. В составе сборной островов сразу несколько ребят с опытом игры в НБА или лучших европейских чемпионатов. Вместе с Гордоном за «Финикс» играет талантливый центровой Деандре Эйтон. В «Индиане» выступает из лучших защитников прошлого десятилетия Бадди Хилд. Вскоре к этой компании может присоединиться форвард «Шарлотт» Кай Джонс. Багамцы ни разу не были ни на чемпионатах мира, ни тем более на Олимпийских играх. Тем не менее сейчас у них будет шанс совершить еще одну сенсацию и стать участниками соревнований в Париже-2024. Единственный тонкий момент, который вызывает дискуссию относительно их успеха, — это приглашение в сборную Гордона, который и принес победу над аргентинцами. Согласно правилам ФИБА, игроки, участвовавшие в крупных международных стартах, могут менять гражданство лишь в «исключительных» случаях.
Каждый подобный инцидент ФИБА изучает отдельно, и главным аргументом для нее считается «развитие баскетбола». Впрочем, здесь и так грех жаловаться — последние месяцы пестрят сенсациями. К примеру, вместе с аргентинцами пропустит Олимпиаду и крепкая сборная Турции, в то время как шансы попасть в Париж-2024 имеет Южный Судан. А на ЧМ-2023 впервые в истории отобралась сборная Кабо-Верде. Колоритную команду ведет к историческому достижению игрок, которого трудно не заметить на площадке, — Эди Таварес. Центровой «Реала» — настоящий гигант с ростом в 2,21 метра и размахом рук в 2,36 м. Таварес рос на одном из самых маленьких островов архипелага и впервые взял в руки баскетбольный мяч в 17 лет. Коренным образом жизнь парня изменила случайная встреча с клиентом в автосалоне, где он работал. Теперь лидер «Реала» покажет свою страну миру — и за этим точно надо следить.