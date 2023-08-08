Военным из Нидерландов запретили соревноваться с нашими. Все из-за фото на фоне российского флага

На чемпионатах мира среди военнослужащих CISM россияне выступают без ограничений, и это нравится далеко не всем.

Спортивные санкции по отношению к России сейчас в моде, но нет правил без позитивных исключений — так, на соревнованиях Международного совета военного спорта (CISM) россияне и белорусы не просто участвуют, но и делают это без каких-то ограничений, с флагом и гимном. Буквально на днях они успешно выступили на чемпионате мира CISM по дзюдо в Доминиканской Республике, и это привело... к скандалу в Вооруженных силах Нидерландов. После фото на фоне российского флага военным-спортсменам из этой страны вообще запретили выступать по линии Минобороны на турнирах с участием наших или белорусских военных.

«Прокол» на церемонии открытия

Чемпионат мира CISM по дзюдо прошел в Санто-Доминго с участием спортсменов 16 стран, включая, кстати, и недружественные. Общекомандный зачет выиграли французы, вторыми с четырьмя золотыми, четырьмя бронзовыми и семью серебряными медалями стали россияне, третьими — бразильцы. Выступала на соревнованиях и команда военнослужащих из Нидерландов, что внезапно вызвало скандал в «оранжевой» стране. Катализатором стали опубликованные фото в социальных сетях, где дзюдоисты-военные из Нидерландов, можно сказать, позируют на фоне российских флагов. Точнее, на церемонии открытия чемпионата голландские и российские спортсмены-военные держали свои флаги в нескольких метрах друг от друга, но в нынешние времена это уже само по себе серьезный «прокол» по меркам оборонного ведомства Нидерландов и членов парламента, которые начали задавать по этому поводу острые вопросы.

Фото conffaaponrd.mil.do

В ответ уходящая в отставку министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что ни у нее, ни у командующего вооруженными силами страны не запрашивалось разрешение на участие в турнире в Доминикане. Правда, при этом она добавила, что солдатам из Нидерландов посоветовали во время турнира не вступать в контакт с россиянами и «не реагировать ни на какие российские инициативы», но «этого совета оказалось недостаточно». Как бы то ни было, теперь возможность спортивных контактов исключат официально — голландцам в погонах запретят выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами до окончания боевых действий на Украине.

«Министерство обороны также учитывает, что спорт является важным средством пропаганды российского режима», — отметила Оллонгрен.

Президента CISM в этом году выбрали в Москве

Вообще такими самозапретами на выступления с россиянами нынче никого не удивишь. Да и в истории прецеденты были — в частности, на Олимпиаду 1980 года в Москве в ряде стран запретили ехать своим военным, даже если национальные олимпийские комитеты были не против. В 2018 году, еще до СВО, украинским борцам запрещали ехать на чемпионат Европы в Каспийск, в последнее время рекомендациями не соревноваться с россиянами «баловались» в Германии, в частности, обещая лишить шахматистов господдержки. Украина и Латвия такие ограничения ввели, но затем отменили, Чехия публично запрещает своим гражданам выступать в России, некоторые государства делают это не столь открыто.

Фото conffaaponrd.mil.do

Россиян теперь также не пускают во многие страны. Причем прецедент был даже в рамках CISM — шведы не пустили нашу сборную на чемпионат мира среди военнослужащих по лыжным видам спорта. Но это они сделали по собственной инициативе, а вообще CISM является, по сути, единственной крупной спортивной организацией, которая не ввела санкций по отношению к россиянам.

Международный совет военного спорта считается третьей после МОК и Международной федерации университетского спорта крупнейшей организацией в спортивной сфере, она была создана в 1948 году, в нее входит почти 150 государств. Причем CISM ежегодно проводит десятки чемпионатов мира по различным видам спорта, а также Всемирные военные игры.

«CISM не политическая организация, мы не решаем политические вопросы, — объяснял ТАСС вице-президент CISM от Азии китаец Йиджанг Ван. — Это один из основных принципов, который указан в конституции. С начала прошлого года во многие международные спортивные организации были разосланы призывы к наложению санкций. Внутри CISM тоже раздавались голоса в пользу наложения санкций. Этот вопрос обсуждался на заседании исполкома, и там было принято решение, что ни один член организации не может быть наказан, если он не нарушил основных положений конституции CISM. CISM — независимая организация, мы руководствуемся своими правилами и будем придерживаться своей политики».

Кстати, в апреле 2023-го генеральная ассамблея и конгресс CISM состоялись не где-нибудь, а в Москве, где был избран новый президент организации — бразилец Ролим Фильхо Нильтон Гомес, а также было решено, что в Туле в 2024 году пройдут первые игры среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств, или, проще говоря, кадетские игры.