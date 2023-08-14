МОК может отказаться от важной олимпийской традиции? Новый подход в борьбе с гигантизмом Игр

Швейцария планирует стать первой страной — хозяйкой Олимпиады.

Олимпийские игры плотно ассоциируются с городом, в котором их проводили. И хотя технически давно уже провести все соревнования внутри одной агломерации едва ли возможно, в отличие, например, от чемпионатов мира по футболу, в случае с Олимпиадой мы говорим прежде всего о городе — столице Игр, а не о стране.

Однако все меньше находится желающих собрать тысячи спортсменов в десятках различных дисциплин в одном месте. Желание МОК объять необъятное приводит к кризису — найти надежных партнеров все труднее. Интересное решение предлагает Швейцария, однако если с ним согласиться, то придется забыть про одну из важнейших олимпийских традиций.

Фото Global Look Press

Отказ от формата «одни Игры — один город»?

Швейцария планирует принять бедовые зимние Олимпийские игры 2030 года. О сложной ситуации вокруг ОИ-30 мы уже писали — изначальные кандидаты в лице США и Японии отложили планы в долгий ящик, заявка Швеции не проходит предварительные проверки, а в Норвегии против Олимпиады общественное мнение. Казалось бы, МОК должен быть рад интересу богатой страны в самом центре Европы с традициями в зимних видах. В теории все так, однако Швейцария планирует необычную заявку. Дело в том, что страна сыров и банков не выставляет один конкретный город, а хочет провести Олимпиаду по всей стране. Понятное дело, что и раньше зимние Олимпиады отличались отдаленными горными кластерами, а на летних случаются казусы вроде парусного спорта в Таллине во время Олимпиады-1980 в Москве или серфинга на Таити в рамках Парижа-2024. Но швейцарцы выведут эту практику на совершенно новый уровень.

Теперь — все как на чемпионатах мира по футболу. Есть большой мегаполис, где планируются церемонии открытия, закрытия, важные финалы. Но все остальные соревнования будут распределяться по кантонам равномерно. Это стратегия отказа от гигантизма в пользу устойчивого развития, и национальный комитет Швейцарии предлагает взять МОК ее за основу. В качестве эксперимента швейцарцы предлагают провести тестовую Олимпиаду в таком формате у себя и на выбор рассматривают три даты — пресловутый 2030 год, 2034-й и 2038-й. Правительство Швейцарии давно мечтает провести у себя зимние Игры. Последний раз в местные Альпы олимпийцы заезжали в 1948 году, и масштаб Олимпиад тех лет едва ли сравним с нынешним. С другой стороны, гигантский объем инвестиций как раз долгое время и отпугивал швейцарцев. Любые попытки НОК создать заявку на проведение Игр встречали негативную реакцию в обществе.

Фото Global Look Press

Проблемы с транспортной доступностью

Дело в том, что Швейцария — это уникальная страна с прямой демократией и крайне широкой автономией для регионов. Собственно, официально она так и называется: Швейцарская Конфедерация — союз независимых кантонов. Любой важный вопрос здесь решается путем общего референдума, вплоть до вопроса о школьном питании. Естественно, на референдум выносили и вопрос о проведении Олимпиады. И текущий подход, когда все расходы берет на себя один город, один кантон, не устраивает швейцарцев. Они обожают спорт, но понимают, что никакой пользы от избыточной для небольшого Санкт-Морица или Люцерна инфраструктуры им не будет. Поэтому швейцарцы и хотят изменить систему, попробовав распределить нагрузку на всю страну. Один город отвечает за бобслей и скелетон, второй — за хоккей, шорт-трек и фигурное катание. Третий — за лыжи с биатлоном, четвертый — за горные и экстремальные виды.

Мало того что при этой концепции гораздо проще придумать сценарии по дальнейшей эксплуатации объектов, так еще и решение о проведении Олимпиады будет продавить проще — люди голосуют уже не на локальном, а на общем референдуме, понимая, что нагрузка от Игр распределяется относительно равномерно на всю страну, в то время как предполагаемые плюсы остаются прежними. Проблема лишь в том, что концепция проведения Олимпиады в одном городе — одна из важнейших традиций современного олимпийского движения, корнями идущая еще во времена Древней Греции. Пусть футбольные матчи шли и в Киеве с Минском, но мы все помним Игры-1980 как Олимпиаду в Москве. В Пекине в 2022-м горные объекты находились почти в от Олимпийской деревни. Тем не менее Олимпиада воспринимались исключительно как дело столицы Китая, а никак не соревнования в Чжанцзякоу.

Единственная практическая проблема — это транспортная доступность. У МОК строгий регламент на время перемещения между объектами, и тут остается только два варианта. Либо упростить эти лимиты, либо вкладываться в дорожную инфраструктуру. Китайцам удалось построить высокоскоростные магистрали в горах, вполне вероятно, справится с этим и Швейцария. Конечно, на горизонте видятся и другие интересные заявки, например, сильные позиции у Франции. Тем не менее очевидно, что с текущими тенденциями по гигантизму Олимпиад и стремлением МОК объять необъятное найти место на Земле, где будут деньги и желание провести соревнования по всем включенным в олимпийскую семью дисциплинам, будет все сложнее и сложнее.