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Сегодня, 12:46

Россиянка, выступающая за Киргизию, лишилась шансов на олимпийскую путевку в марафоне

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Пятикратная чемпионка России в марафоне Сардана Трофимова, с 2022 года представляющая на международных соревнованиях Киргизию, заняла четвертое место на марафоне в немецком Ганновере и не смогла выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Париже.

Ей не хватило буквально 42 секунды. Олимпийский норматив составляет 2 часа 26 минут и 50 секунд, а Трофимова пробежала дистанцию 42 километра и 195 метров за 2.27,32.

Победу в Ганновере у женщин со временем 2.23,50 праздновала Доминка Майер из Германии. У мужчин первенствовал Аманал Петрос из Германии (2.06,05).

Сардана Трофимова (слева) на&nbsp;Азиатских играх в&nbsp;2023 году. Российская марафонка получила гражданство Киргизии ради Олимпиады, но провалила отбор

Олимпиада
Париж-2024
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