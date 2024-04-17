Стефен Карри впервые согласился сыграть на Олимпиаде. Dream Team приобретает монструозные черты

Человек, изменивший игру, заслужил возможность побороться за золото Игр.

На этой неделе сборная США по баскетболу огласила имена 11 из 12 баскетболистов, которые отправятся на Олимпиаду-2024 (еще одного игрока генменеджер команды Грант Хилл назовет после выставочных матчей в Лас-Вегасе). Если не будет никаких форс-мажоров, в Париже сыграют практически все суперзвезды НБА: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон и... Стефен Карри. Лидер «Голден Стэйт» впервые примет участие в Играх.

С четвертой попытки

До этого у Карри оказывалось несколько таких возможностей. Пробиться в состав на Игры в Лондон-2012 ему было очень сложно. Стеф находился в заявке на победном ЧМ-2010, набирая по 4,6 очка в среднем за игру (меньше было только у Дэнни Грэнджера и Тайсона Чендлера). Лидерами же того коллектива были Дюрант, Чонси Биллапс и Рассел Уэстбрук, но в столицу Великобритании хотели поехать все звезды первой величины. Изначально Майк Кржижевски рассчитывал взять в заднюю линию Коби Брайанта, Уэстбрука, Криса Пола, Деррика Роуза и Биллапса. Однако двое последних получили травмы по ходу плей-офф. Кржижевски решил заменить их на опытного Дерона Уильямса и 23-летнего Джеймса Хардена, который в тот год получил приз «Лучшему шестому игроку». Карри (на год старше Хардена) в сезоне-2011/12 набирал 14,7 очка и не считался главной звездой «воинов». К тому же из-за травм правого голеностопа и стопы он пропустил 28 игр, а в конце апреля лег на операцию.

К Играм-2016 разыгрывающий подходил уже в совершенно другом статусе. Несмотря на все уговоры, MVP НБА двух последних сезонов (2014/15, 2015/16) решил «взять паузу», чтобы залечить правое колено, которое он травмировал во время плей-офф. Поездке же в Токио-2020 Стеф предпочел спокойную игру в гольф после непростого ковидного сезона.

«Было трудно отказаться от участия в Олимпийских играх. И все же позади сезон НБА с непростым сжатым календарем, протоколы по коронавирусу, да и вообще если брать нынешний этап моей карьеры, то я очень ценю межсезонье. Постепенно возвращаюсь к работе на площадке, но если сейчас сразу выходить и играть, то всякое может случиться. С уважением отношусь ко всем ребятам, которые приняли решение отправиться в Токио. Желаю им всем успеха и завоевать золотые медали за их старания. Для меня это был не самый подходящий вариант. И я абсолютно уверен в своем решении. Совсем не жалею о нем. Сейчас я играю в гольф, провожу время с семьей. И это личное для меня».

Париж-2024 для 36-летнего Карри — последний шанс добавить в свою коллекцию трофеев золото Олимпиады. Также это будут последние Игры в карьере еще двух суперзвезд. В случае победы Леброн сравняется со своим другом Кармело Энтони, в коллекции которого три золота и одна бронза Игр. Дюрант же может стать первым баскетболистом в истории, кто выиграет четыре Олимпиады.

Тайриз Халибертон. Фото USA Today Sports

Новая команда

Из состава, который участвовал в ЧМ-2023 (четвертое место), в Париж отправятся только Халибертон и Эдвардс. Возможно, на последнее место в ростере могут претендовать Паоло Банкеро, Брэндон Ингрэм, Джейлен Брансон и Микэл Бриджес. Таким образом, в Париже-2024 у сборной США будет четвертая команда за шесть лет.

Напомним, что после провала на домашнем ЧМ-2002 в Индианаполисе и Играх в Афинах-2004 в федерации решили, что с этим безобразием надо что-то делать, и пошли по пути, казалось бы, парадоксальному: назначили главным тренером сборной звезд НБА специалиста из NCAA — студенческой лиги, где фактически выступают молодежные команды.

Заготовка сработала на все сто. Если раньше сборные формировались «одноразово» (кто на этот раз согласился, тот и играет) и тренеры из НБА менялись каждые два года, то Майк Кржижевски сразу принялся строить команду с долгосрочной перспективой. Создав костяк из восходящих звезд — Леброна, Дуайта Ховарда, Кармело Энтони, Криса Боша, — всякий раз лишь слегка «разбавлял» эту группу вундеркиндов парой-тройкой опытных мастеров, имена которых могли меняться. Главное, что при этом оставалась суть: лицо сборной США по баскетболу, которого у нее раньше не было.

Правда, на чемпионате мира-2006 Кржижевски и Ко пришлось довольствоваться бронзой. Джеймс и его партнеры были еще слишком молоды, да и сам наставник не сильно ориентировался в стихии международных турниров. Но после ЧМ в Японии тренер и ведущие игроки сборной США не разбежались по клубам, как было принято раньше, а лишь попрощались друг с другом до следующего лета. Вместо прежних «шарашек для миллионеров» (фактически к этой категории относится даже первая, легендарная Dream Team 1992 года с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном и Ларри Бердом) Америка получила настоящую баскетбольную сборную, живущую по тем же законам, что и национальные команды всего мира. Получила, как это ни парадоксально, впервые в истории.

Баскетболисты сборной США на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Фото Getty Images

Результат известен: в олимпийском Пекине-2008 родоначальники баскетбола одержали красивую победу, и подопечные Кржижевски заработали право вновь именоваться «Командой-мечтой» (Коби Брайант, Джейсон Кидд, Крис Пол, Кармело Энтони, Леброн...) — после того как над этим термином несколько лет не издевался только ленивый. Далее Коуч Кей без вариантов выиграл два чемпионата мира (2010, 2014) и две Олимпиады (2012, 2016).

С уходом Кржижевски сборная США вновь стала формироваться «одноразово». На трех последних турнирах мы увидели три разные сборные. Как итог — два провала на ЧМ и победа на Играх-2020, которой могло и не быть. В финале с Францией на стороне команды Грегга Поповича, за которую играли Дюрант, Тейтум, Лиллард и Холидэй, была огромная удача. Французы не реализовали 11 штрафных, а в итоге уступили пять очков.

Но в Париже-2024 вряд ли кто-то сможет что-то противопоставить Карри, Леброну и Дюранту. Даже хозяева — Les Blues, которые рассчитывают на усиление в лице Виктора Вембаньямы.