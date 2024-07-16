Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 12:00

Дата церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: когда пройдет

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

Церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 пройдет в пятницу, 26 июля. Начало — 20.30 по московскому времени. Российские телеканалы не покажут главные мировые старты.

Впервые в истории мероприятие состоится не в чаше стадионе, а на фоне знаковых достопримечательностей Парижа — на набережной реке Сене. Делегации спортсменов проплывут на лодках по 6-километровому маршруту акватории.

Олимпиада в Париже пройдет с 24 июля по 11 августа 2024 года. Во Францию приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 государст. Будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Столица Франции уже третий раз в истории принимает Олимпийские игры. Ранее это было в 1900 и 1924 годах.

Атлеты из России выступят на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. Кто из россиян отобрался читайте в нашем материале.

Олимпиада
1
0
Читайте также
Тхэквондистку Джонс пустили на Олимпиаду после заключения психиатра
Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Военный эксперт указал на нарушение Женевских конвенций боевиками «Азова»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Спортсменов из США на Олимпиаде будет в 40 раз больше россиян. Так и планировалось?
Ольховский: «Олимпиада пройдет на грунтовых кортах, а там Медведев играет не так здорово»
Вяльбе назвала Олимпийские игры в Париже убогим зрелищем
Журова призвала оргкомитет Олимпиады-2024 брать пример с России
Журова поддержала Плющенко: «Те депутаты хотели пропиариться»
Депутат Обухов: «К нейтральному статусу я отношусь очень настороженно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Оргкомитет Олимпиады оценил убытки от возможного отказа от водной части церемонии открытия

Тарпищев считает, что Медведев должен подойти к Олимпиаде-2024 в хорошей форме