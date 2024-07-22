Песков назвал неприемлемым отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Франции в аккредитации российских журналистов на Олимпийских играх в Париже.

«Мы считаем неприемлемыми такие решения», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Пескова.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль ждет от правозащитных организаций реакции на произошедшее.

«Конечно же, мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций и организации, которая имеет отношение к обеспечению основ и правил свободы средств массовой информации. Отношение (к решению — Прим. «СЭ») крайне негативное», — сказал Песков.

21 июля в Международном олимпийском комитете (МОК) не стали отвечать на вопрос о том, является ли ограничением свободы слова запрет на освещение российскими журналистами Олимпиады в Париже.

20 июля министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве работать на Играх-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.