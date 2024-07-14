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Париж-2024

Сегодня, 17:01

Плющенко: «Несколько депутатов просили поддержать бойкот Олимпиады. Я их послал в космос»

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Плющенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов.

— Все прекрасно знают, откуда мы и какую страну представляем. Обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такая возможность. Недруги отлично понимают, откуда мы. И там можно доказать, что мы — лучшие. Наша страна — лучшая. Даже в связи с сегодняшней обстановкой.

Мне несколько депутатов звонили, сказали — поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали. Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут. И есть временной отрезок. Олимпиада раз в четыре года, на следующую можно не попасть, — сказал Плющенко на лекции «Знание» на VK Fest.

Евгений Плющенко. Плющенко сообщил, что готов был бы выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На турнире в итоге выступит 15 спортсменов, получивших приглашение от МОК.

Источник: Sport24
Евгений Плющенко
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