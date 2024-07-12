Резервный фонд на выплаты не допущенным к Играм олимпийцам составил 200 млн рублей

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев рассказал о размере резервного фонда на выплаты для российских спортсменов, которых не допустили на Олимпийские игры.

«В прошлом году под выплаты у нас было зарезервировано порядка 200 млн рублей — это общая сумма компенсационного фонда. Но изначально мы не знали, кого пустят, кого нет. Средства в резерве рассчитаны на представителей как летних, так и зимних видов», — цитирует Сенглеева ТАСС.

11 июля Сенглеев сообщил, что комитет выплатил компенсацию спортсменам, которые изначально не получили возможность участвовать в международным соревнованиях, и тем, кто не получил нейтральный статус.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.