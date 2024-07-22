Сальников заявил, что не планирует посетить Олимпиаду в Париже

Президент всероссийской федерации плавания и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников ответил на вопрос «СЭ», планирует ли он посетить Игры в Париже.

«Я не планирую посетить Олимпиаду. Буду ли смотреть? Как сложатся обстоятельства. Если захочу посмотреть, то буду смотреть. Сейчас ничего обещать не могу», — сказал Сальников «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.