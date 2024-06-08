Экс-чемпион мира по боксу — об отношении к нашим спортсменам, согласившимся выступить в Париже-2024, и об их коллегах, которые поедут на альтернативные соревнования.

Депутат Госдумы и бывший боксер-профессионал Николай Валуев часто озвучивает жесткую точку зрения на вопросы спортивной политики. В интервью «СЭ» 50-летний политик ответил тем, кто считает подвигом поездку наших спортсменов на Олимпиаду в условиях многочисленных антироссийских санкций, а также предложил разделять действия чиновников МОК и олимпийский праздник спорта.

— Как относиться к тем нашим соотечественникам, кто пробился на Олимпиаду и решил выступать не как российский спортсмен, а в нейтральном статусе?

— Каждый должен сам для себя решить, что за поступок совершают наши спортсмены, выезжая на эту Олимпиаду. С того момента, когда я исключительно поддерживал наших нейтральных спортсменов, утекло много воды. Я никогда не скрывал, что спортсмены в нейтральном статусе должны ехать на Игры. Они и ездили...

— На последних Олимпиадах Россия выступала без флага и гимна...

— Да. И я поддерживал бы дальше, если бы все оставалось как раньше — без унизительных условий, которые огромным списком выставляются в отношении наших атлетов. То, откуда и почему появились новые санкции, — все это шито белыми нитками. Список санкций в отношении наших атлетов рос с наращиванием наших успехов на СВО. Абсолютно все условия придуманы для того, чтобы мы не могли их выполнить. Я всегда говорил, что юридически мы должны подойти к тому моменту, когда спокойно сможем себе позволить не поехать на Игры. В принципе, мы уже подошли.

Фото AFP

Нейтральные атлеты могут встретиться с непониманием на Родине

— Вы имеете в виду официальное объявление об отказе от участия в Олимпиаде?

— Да. Определенные федерации уже так и сделали. И они имеют право на такое мнение. Я считаю, они поступают правильно. Они понимают, что их ждет в Париже, какие унизительные процедуры они должны пройти. И никто не дает гарантии, что эти условия допуска устоялись, что через некоторое время не появятся новые требования. А может, пока они будут лететь в Париж, озвучат новые условия?

— Спортсмены прилетят, и вдруг окажется, что они не подходят под критерии?

— Да. Станут непроходными. Героизировать их поездку туда я бы уж точно не стал — по той простой причине, что нам открыто, но неюридическим языком, объявили войну все те страны, которые нам устраивают спортивные санкции. Что может произойти с нашими спортсменами во время Олимпиады, одному Богу известно.

— Вы имеете в виду различные провокации?

— Конечно. Они будут, если спортсмены поедут туда. Но тут есть и морально-этический аспект, который заключается в том, что идет СВО, гибнут наши бойцы. Они тоже могли, может быть, всю жизнь к чему-то готовиться, о чем-то мечтать... Для спортсменов, как для людей других профессий, невоенных, Олимпиада — вершина карьеры. И возможность там выступить может представиться всего лишь один раз в жизни. Но, если они приняли решение туда ехать, нужно быть уверенными на тысячу процентов, что они вернутся оттуда хотя бы с медалью. Потому что после Игр абсолютно точно они могут встретиться с непониманием на Родине. И это непонимание останется с ними навсегда. А осуждать людей, которые начнут к ним негативно относиться, у спортсменов права не будет. Ведь всегда будет сравнение с тем, что происходит на фронте.

— Какие из выставляемых МОК условий для вас лично являются абсолютно неприемлемыми?

— В первую очередь речь о том, что спортсмены, по сути, должны отказаться от своей страны. Раньше этот отказ предполагался лишь на спортивной площадке, а сейчас требования распространяются и на повседневную жизнь. Никто не гарантирует, что атлетам в последний момент не придется встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны путем признания или непризнания СВО. Пусть будут к этому готовы.

— Есть дискуссия, стоит ли показывать Олимпиаду на российском ТВ. Cтоит ли болельщикам следить за Играми-2024?

— Давайте не будем мешать Олимпиаду с действиями МОК. Это несколько разные понятия. Если исходить из этого, то в принципе транслировать Игры-2024 можно. Это мегасобытие, оно отделено от политики. Важно, чтобы тот, кто захочет посмотреть Олимпиаду, смог это сделать. Кстати, это станет неплохим индикатором запросов общества. По уровню трансляций ОИ можно вынести некоторое суждение, нужно ли нам все это.

— Как вы считаете, будут ли в целом поддерживать наших олимпийцев в России?

— Абсолютно точно будут. Но появятся и те, кто начнет плеваться. Это будет лоскутное одеяло. Мы не увидим единого монолитного мнения по этому поводу. Я не читал опросов, но у меня создается впечатление, что половина россиян высказала бы негативное отношение к поездке наших спортсменов на Олимпиаду. Как минимум половина.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Со временем будем избавляться от легионеров

— Стоит ли России продолжать проводить международные спортивные соревнования самостоятельно?

— Пройдет еще много времени, прежде чем эти соревнования смогут набрать такую силу, какую в свое время имели Игры доброй воли, куда приезжали и спортсмены из недружественных стран — стран НАТО. Наши оппоненты выступали там, потому что знали: они встретятся с сильнейшими спортсменами планеты. Но такие старты — большой и не быстрый труд.

— Стоит ли России уже сейчас с такими крупными союзниками, как Китай, Бразилия, Индия, задумываться о создании альтернативных международных спортивных структур?

— Конечно. Но они не будут альтернативными. Они будут выгодно отличаться тем, что туда начнут приглашать всех. Там никто не будет дискриминирован.

— Не так давно председатель Госдумы высказался по поводу легионеров в российском футболе. Какое у вас мнение в целом, пока наш спорт забанен, нужно ли приглашать иностранцев в наши чемпионаты?

— Тут все зависит от того, создают ли они тот фон, на который мы надеемся. Тот красивый футбол, к примеру, или баскетбол.

— Уровень зрелищности?

— Да. Если они на это не тянут, то надо избавляться от таких легионеров. Пример футбольного клуба «Краснодар» и его школы, где растят талантливейших российских ребят, говорит о том, что у нас хватает своих талантов. Есть еще «Ростов», где легионеров очень мало, а результат команда показывает неплохой. Это очень важный момент.

— В «Краснодаре» как раз достаточно много легионеров...

— Профессиональным клубам нельзя запрещать набирать легионеров... На то они и профессиональные клубы. Именно они решают, какой будет состав у команды и кто там получит возможность играть. Но тут есть еще проблема правильного подхода по выращиванию своих игроков. Они же у нас в юниорском и молодежном возрасте порой рвут всех в Европах. А куда потом деваются все эти ребята? Надо давать им возможности для роста. И, наверное, в скором времени мы будем все чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна.