Индивидуальные. Нейтральные. Атлеты. Какое слово здесь главное? Споры о россиянах на Олимпиаде

В спортивном сообществе и у болельщиков так и не сложилось единого мнения о том, кем являются участники Олимпиады с паспортом России.

Олимпиада фактически стартовала, некоторые нейтральные атлеты из России уже заселились в деревню Игр-2024, а споры о том, как относиться к соотечественникам без флага, не утихают. Главный мотив в этих дискуссиях — можно ли считать подобных спортсменов «нашими»? Или они имеют такое же отношение к родине, как и восемь десятков бывших земляков, появившихся на свет на территории РФ или РСФСР, но сейчас представляющих в Париже другие сборные? Напомню, что по решению МОК граждане России и Белоруссии, допущенные до Олимпиады, обозначаются аббревиатурой AIN — Individual Neutral Athletes (индивидуальные нейтральные атлеты). И важно, какое из этих трех слов каждый из нас считает главным.

Индивидуальности или индивидуалисты?

В русском языке два очень похожих понятия с практически противоположным смыслом. Яркая индивидуальность — это человек с позитивным зарядом, который выделяется из серой массы благодаря таланту, уникальным способностям и упрямству в хорошем смысле этого слова. Личность, способная оставаться собой вопреки обстоятельствам, идти против течения, обычно воспринимается с восхищением. Такая харизма часто присуща общественным, политическим и религиозным лидерам, а также суперчемпионам. А вот индивидуалист — это обычно отрицательный персонаж, эгоист, который ставит свои интересы выше общественных, не ценит мнение окружающих и не воспринимает критику.

Кем именно в этом контексте являются российские атлеты, определенные МОК в разряд Individual?

Все сторонники поездки российских спортсменов Париж, несмотря на незаконные ограничения и унизительные проверки, говорят, что у болельщиков и чиновников нет морального права заставлять атлетов отказаться от главного шанса своей карьеры. Олимпиада — это вершина, ради которой люди с детских лет терпят боль, лишают себя радостей жизни, теряют друзей и близких, рискуют здоровьем. В этом плане те, кто не поддался давлению сторонников бойкота, не побоялся получить клеймо «предателя» и все-таки исполнил мечту, вроде как герои. Но при этом действующие исключительно как индивидуалисты. Ведь тотальный бойкот Олимпиады, как кажется многим в стране, был бы намного эффективнее в ситуации, когда МОК под разговоры о «спорте вне политики» однозначно встал на сторону оппонентов России.

Важный моральный аспект — помимо политики и патриотических мотивов, отказ от приглашения на Олимпиаду трактуется как акт солидарности с коллегами, которые не попали в Париж из-за дискриминационных решений МОК. Именно «командным духом» и тем, что «олимпийский турнир утратил моральное право именоваться соревнованиями сильнейших», мотивировали бойкот наши федерации спортивной борьбы и дзюдо, да и в других сборных тоже звучали похожие аргументы. Конечно, этот момент важен для атлетов, которые собираются продолжать карьеру в России. Другой вопрос — а нужна ли такая жертва, такое экстремальное проявление солидарности самим отказникам? И в целом кому стало бы легче, если бы все россияне в едином порыве отказались от Олимпиады-2024? Ведь рассчитывать, что МОК сильно расстроился бы от такого поворота, просто наивно.

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Глубина нейтрализации

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков переводит слово Neutral не как «нейтральные», а как «нейтрализованные». Имея в виду, что атлеты не выступали без флага изначально, а вынуждены стать апатридами при наличии гражданства из-за очень спорных решений МОК и международных федераций. Одновременно оппоненты России как бы нейтрализовали потенциал этих спортсменов в качестве «мягкой силы» — то есть сделали все для того, чтобы наша страна не могла использовать возможные спортивные успехи в Париже в целях пиара. Главный шаг в этом направлении — искусственное ослабление российской делегации за счет разного рода запретов. Но и параноидальные меры против символики, которая ассоциируется российским народом, тоже нельзя недооценивать.

Аргумент против критики «нейтрализации» — все равно все знают, что представители AIN являются россиянами и белорусами, и, несмотря на все запреты, тема национальной принадлежности таких спортсменов так или иначе будет просачиваться в медиа. Здесь имеется пример тенниса, велоспорта и шахмат, где выступление без флага воспринимается как досадная неприятность, но не как трагедия.

Однако здесь приходится разграничивать разных спортсменов по степени влияния государства на развитие их карьеры и повседневную жизнь. Одно дело — теннисисты, которые достигли нынешних высот в основном на деньги своих родителей или частных инвесторов и сейчас в основной массе проживают за границей. И другое — представители «малобюджетных» видов спорта, которые с малых лет полностью зависят от бюджетных вливаний.

Все 15 допущенных до Парижа спортсменов с российскими паспортами прошли проверку на политическую нейтральность. Вопрос в том, что именно она означает — концентрацию на спорте с нежеланием вникать в другие темы (в принципе каждый профи, наверное, имеет на это право) либо некую иноагентскую позицию? Скорее всего, МОК имел в виду именно последний вариант. Проживающий в США нейтральный пловец Евгений Сомов, едва прибыв в Олимпийскую деревню, уже успел оправдать ожидания, сфотографировавшись с Томасом Бахом (человеком, отменившим Россию в мировом спорте) и пацифистским плакатом «Дайте миру шанс». Наверное, Сомов имеет право демонстрировать собственные убеждения как ему угодно. Однако есть нюанс — человек пытается вписаться в сложную российскую повестку, фактически утратив связь с родиной. При этом на Игры Евгений поехал по нашей квоте — прими он американское спортивное гражданство, шансов попасть на Олимпиаду у него бы не было.

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Возможен ли спорт без политики?

Некоторые СМИ из российских регионов (например, из Якутии и Дагестана), у которых много земляков в других сборных, пишут и об экс-россиянах как о «наших олимпийских надеждах». Наверное, такая позиция тоже имеет право на жизнь. Чувство единства по происхождению, по языку и культуре — не самое плохое качество. В этом плане 15 «нейтралов» с российским паспортом, не сменившие флаг, несмотря на два с половиной года санкций (а с учетом допинговой эпопеи в некоторых видах спорта барьеры существуют более восьми лет) достойны не осуждения, а уважения. Вряд ли причиной сохранения российского спортивного гражданства является их нежелание связываться с бюрократией. Просто для многих людей в триаде AIN главное слово — Athlete, спортсмен.

Нашему государству ничего не стоило провозгласить тотальный отказ от Парижа-2024 — как минимум на уровне Минспорта и ОКР. Это не исключало появления на Играх в роли «беженцев» разного рода эмигрантов с российским паспортом. Но в целом резкий разрыв с МОК после публичного обмена «любезностями» был логичен. Однако этого не случилось. Мне кажется потому, что руководство страны захотело продемонстрировать приверженность именно ценностям спорта. Критикуя Томаса Баха за превращение олимпийского движения в арену политических разборок, мы не стали уподобляться оппонентам и дали спорту шанс.