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Париж-2024

Сегодня, 13:00

«Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»

Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Волонтер Олимпиады-2024 в Париже
Журналистов и волонтеров из России не пускают на Игры в Париже.
Фото AFP
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Проверка почти 960 тысяч человек, причастных к Играм-2024, обернулась массовыми отказами в аккредитации, в том числе журналистам и волонтерам из России.

Уходящий в отставку министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен успокоил публику, заявив об отсутствии явных угроз безопасности для Олимпиады-2024 в Париже. В интервью изданию Journal du Dimanche политик сообщил, что напряжение снято благодаря работе спецслужб, которые проверили 960 тысяч досье на лиц, претендовавших на участие в олимпийском процессе. В результате отказ в допуске к Играм-2024 получили 4340 человек, в том числе волонтеры, работники стадионов, члены спортивных делегаций и журналисты. «Менее сотни анкет мы отклонили из-за подозрений, что люди являются агентами иностранных государств — шпионами или информаторами, которые планируют навредить Олимпиаде. Больше всего таких персон было из России и Белоруссии».

Никакой экзогенной угрозы?

Несмотря на то что за последние несколько месяцев французские спецслужбы отчитались о разоблачении нескольких террористов, якобы планировавших насильственные акты в ходе эстафеты олимпийского огня и во время самих Игр, нехорошие подозрения по поводу безопасности Олимпиады сохраняются. Они основаны на колоссальной геополитической напряженности и распространении во Франции радикальных исламистских группировок. В этом плане Париж-2024 — самые сложные Игры современности. Особое беспокойство вызывает церемония открытия, которая состоится на набережных Сены 26 июля. За ней непосредственно смогут следить 326 тысяч зрителей, в том числе 222 тысячи человек — на бесплатных местах в городской застройке.

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«На днях я провел новую проверку, совершив инспекцию на лодке по Сене вместе с полицейскими службами. Подтверждаю, что церемония открытия состоится в формате, объявленном президентом Республики. На сегодняшний день не существует выявленной опасности Играм. Ни наши спецслужбы, ни иностранные коллеги, с которыми мы координируем свою деятельность, не обнаружили какой-либо экзогенной угрозы», — заверил Жеральд Дарманен. По его словам, выявлены тысячи «очень опасных людей или людей, которые потенциально могут совершить преступление» и которых следует «держать как можно дальше от церемонии открытия Игр и остальной Олимпиады».

Уверенность министра основана в том числе на результатах проверки 960 тысяч досье, которую устроили спецслужбы в отношении участников эстафеты олимпийского огня, волонтеров, частных охранников, работников спортивных арен, членов спортивных делегаций и журналистов. В результате этой титанической работы 4340 человек получили отказ в допуске к Играм. Среди отказников — 19 человек, подозреваемых в связях с радикальными террористическими организациями, 359 кандидатов, имеющих на руках предписание покинуть границы Франции, а еще 533 — входят в категорию «потенциально опасные лица», то есть имеют ярко выраженные радикально исламистские взгляды, являются ультралевыми или ультраправыми.

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото AFP

Шпиономания

Но самое интересное в отказах для нас — это решения на основе подозрений в шпионаже в пользу России. «Менее сотни анкет мы отклонили из-за подозрений, что они являются агентами — шпионами или информаторами иностранных государств, стремящихся к вмешательству в Игры, — отметил Дарманен. — Больше всего их было из России и Белоруссии, а также ряда других стран, список которых я озвучивать не буду. Мы отказались принять большое количество журналистов, которые утверждали, что собираются освещать Игры. Мы исходили из принципа предосторожности. Вероятно, они не занимаются терактами. Но, помимо традиционного шпионажа, у них была бы возможность получить доступ к компьютерным сетям, чтобы совершить кибератаку».

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Напомню, что в мае этого года волонтеры российского происхождения массово жаловались на то, что им без объяснения причин отказано в аккредитации на Олимпиаду-2024. Многие из пострадавших много лет проживали во Франции, и вся их вина, скорее всего, заключалась в наличии паспорта России. Тема злобных «русских хакеров» многократно раскручивалась западными СМИ. В июне компания Microsoft опубликовала исследование, в котором обвинила киберпреступников во вредоносной деятельности против Олимпиады-2024 и МОК. Эксперты по компьютерной безопасности из США обнаружили пласт фейкового контента о предстоящих Играх, который создан хакерскими группами Storm-1679 и Storm-1099, якобы связанными с российскими заказчиками.

Что касается запрета Олимпиады для российских СМИ, то конкретные пострадавшие пока неизвестны. Однако еще в 2022 году Франция поставила вне закона на своей территории вещание российских каналов RT France и Sputnik, а также предписала операторам спутниковой связи прекратить вещание «Первого канала», «России» и НТВ. В этом году Евросоюз запретил вести любую деятельность, связанную с телевидением и радиовещанием, четырем нашим медиа — Voice of Europe, «РИА Новости», «Известиям» и «Российской газете».

Жандармы на фоне Эйфелевой башни
Фото AFP

Париж превращен в концлагерь

По словам Дарманена, никаких ограничений на Олимпиаде нет только для российских членов МОК, а допуском на Игры спортсменов и персонала занимался оргкомитет. Согласно критериям нейтральности, шансов попасть на Олимпиаду нет у российских должностных лиц, а тренеры, сервисеры и медицинский персонал должны пройти особую проверку, в том числе на предмет политических взглядов. Поводом для отказа в аккредитации могла быть принадлежность к спортклубам ЦСКА и «Динамо», а также публикации, репосты и лайки в соцсетях в поддержку СВО.

Комиссия МОК по допуску проводила аналогичные проверки и в отношении наших спортсменов — результатом стало одобрение всего 29 кандидатур при десятках отсеянных. 9 борцов и 4 дзюдоиста отказалась от приглашения на Игры в знак протеста в связи с отказом лидерам сборных России. Об отказах тренерам информации пока нет, хотя известно, что ряд российских специалистов собираются на Игры в составе делегаций других стран. Оргкомитет тоже обещал проверить их с максимальной суровостью. Хотя никто из них не имеет отношения ни к террористической угрозе, ни к хакерской деятельности.

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В общей сложности для обеспечения безопасности Олимпиады задействованы 1750 сотрудников силовых структур примерно из сорока стран. Они обеспечивают поддержку для армии из 35 тысяч полицейских и жандармов, а также 18 000 французских солдат. Среди иностранных военных есть в том числе представители Катара — страны, которая, как известно, поддерживает активные связи с палестинским движением ХАМАС. Помимо патрульных бригад с собаками, на улицах столицы Франции находятся специалисты по борьбе с дронами, мастера предотвращения уличных беспорядков, саперы, конные полицейские и мотоциклисты.

Несмотря на то что накануне Олимпиады Париж, по отзывам некоторых его жителей, ради безопасности «превращен в концлагерь», это не остановило уличную преступность. Так на днях 40-летний мужчина нанес ножевое ранение патрульному солдату на Восточном вокзале. Задержанным оказался француз с психическими заболеваниями, который в 2018 году был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу за убийство, однако каким-то образом покинул стены медучреждения. Вероятно, наличие таких персонажей на улицах олимпийской столицы не кажется правоохранителям более опасным, чем присутствие «русских шпионов».

Олимпиада
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