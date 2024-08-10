Два золота бывших россиян и триумф интерсекса. Обзор событий Олимпиады

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Соревнования в Париже выходят на финишную прямую. Завершил выступления последний из россиян, разыграно золото в футболе, окончательно оформлен триумф интерсекса в женском боксерском турнире. Также наши болельщики наверняка обратили внимание на победы двух экс-соотечественников — борца вольного стиля Магомеда Рамазанова (Болгария) и представительницы художественной гимнастики Дарьи Варфоломеев (Германия). Кроме того, китайский игрок в настольный теннис Ма Лун стал шестикратным олимпийским чемпионом. Об этих и других событиях — в обзоре «СЭ».
На фоне серии неудач американцев в легкой атлетике и игровых видах спорта китайцы снова настигли лидеров медального зачета по золоту, и теперь проигрывают спортсменам из США только по дополнительным показателям. Очевидно, что борьба за первую строчку будет одним из нервов последних двух медальных дней в Париже. Такая же ситуация была три года назад в Токио — тогда заокеанской сборной удалось прибавить в последний момент. Потенциал американцев намного выше и сейчас, но пока удача явно не на их стороне.
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже
Российский каноист Захар Петров не смог завершить историю выступления наших нейтралов в Париже медалью в финале одиночек на 1000 м. 22-летний спортсмен стал только четвертым, хотя почти до самого финиша шел на втором месте. Нечто похожее произошло днем ранее с каноэ-двойкой, в которой Петров греб вместе с Алексеем Коровашковым. Последний перфоманс спортсменов с российским паспортом в Париже получился скомканным.
Свой результат Петров после финиша объяснил неудачным направлением ветра, который требовал подруливания и отнимал дополнительные силы. При этом Захар не жалеет о своем олимпийском опыте и настраивается на выступление в Лос-Анджелесе-2028 под российским флагом.
Нейтральные россияне завершили выступление на Олимпиаде-2024 лишь с одним серебром теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в женском парном турнире. Гимн AIN пока звучал лишь однажды — в честь белорусского батутиста Ивана Литвиновича. В целом, учитывая жесткие решения комиссии по допуску, бойкоты в дзюдо, борьбе, плавании, фехтовании и многих других видах спорта, итог ожидаемый. И вопрос о том, стоило ли оно того — повис в воздухе.
В художественной гимнастике организатором Игр так и не удалось отменить Россию и избавиться от «русской пропаганды» — золото выиграла 17-летняя немка российского происхождения Дарья Варфоломеев. Девушка родом из Барнаула, но в 2019 году переехала с семьей в Германию (дед спортсменки из ФРГ, у мамы есть паспорт этой страны). В Париже Дарья заняла второе место в квалификации, но в финале победила в трех из четырех видов программы (за исключением ленты), а также по сумме баллов.
На заключительной пресс-конференции новая олимпийская чемпионка, работающая под руководством белорусского специалиста Юлии Раскиной, заявила, что посвящает медаль своему тренеру, своей команде и своей семье. По словам Дарьи, вклад в ее успех российской и немецкой школ — 50 на 50. «Основную часть подготовки к выступлению на высоком уровне я провела в Германии», — отметила гимнастка, никогда не выступавшая за сборную России.
Выступающий за Болгарию россиянин Магомед Рамазанов одолел иранца Хасана Яздани финальной схватке борцов-вольников в категории до 86 кг и стал олимпийским чемпионом. Рамазанову — 31 год, он воспитанник знаменитой школы олимпийского резерва в дагестанском Хасавюрте и долгое время был известен как «двойник» Хабиба Нурмагомедова. Магомед и правда очень похож на экс-чемпиона UFC, причем сам борец вольного стиля не любит смешанные единоборства и называет ММА «собачьими боями».
«Я поменял спортивное гражданство в основном ради олимпийской медали, — заявил Рамазанов на чемпионской пресс-конференции. — Двойное гражданство помогает, как высшее образование. Помогает не потеряться в жизни. Чем больше у тебя знаний, чем больше у тебя возможностей, тем больше ты интересен в этом мире. Этот мир — джунгли, поэтому если ты слабо себя ведешь в этом мире, тебя сожрут».
Золото Рамазанова — третья победа бывших россиян в Париже. Первое место также заняли дзюдоист Зелим Коцоев (Азербайджан) и художественная гимнастка Дарья Варфоломеев (Германия). Серебро — у пловчихи Анастасии Кирпичниковой (Франция) и тхэквондиста Гашима Магомедова (Азербайджан), бронза — у дзюдоистов Адиля Османова (Молдавия), Сомона Махмадбекова (Таджикистан) и Федора Целиди (Греция), а также у борцов Турпала Бисултанова (Дания) и Даурена Куруглиева (Греция).
Результат в три золотых, две серебряных и пять бронзовых наград — это 21-е место общем медальном зачете. Кроме того, точно с медалью будет «вольник» Разамбек Жамалов, который в субботу борется в финале весовой категории 74 кг, и Екатерина Антропова, играющая в воскресенье за Италию в женском волейбольном золотом матче.
Алжирская боксерша Иман Хелиф, которую подозревают в неполном соответствии женскому полу, завоевала олимпийское золото в категории до 66 кг. В финальном бою интерсекс-африканка победила чемпионку мира китаянку Ян Лю единогласным решением судей (5:0). «Я сильная женщина с особыми способностями. Я была объектом нападок и ожесточенной кампании, и это лучший ответ, который я могу дать», — заявила Хелиф после своего триумфа.
Тем временем Тайвань собирается судиться, чтобы отбить нападки на Линь Юйтин — еще одну боксершу, которая признается, что ее всегда путали с мужчиной. «Иногда, когда я иду в женский туалет, меня спрашивают: «Вам точно туда?» Тогда я отвечаю, что женщина. Возможно, это связано с моим ростом и прической», — объяснила Линь. В субботу Юйтин поборется за олимпийское золото в весовой категории до 57 кг в поединке с Юлией Шереметой из Польши.
Мужская сборная Испании по футболу выиграла золото Олимпиады, победив в финале хозяев — французов. В основное время матча завершилось вничью — 3:3. В дополнительное время испанцы забили дважды (итоговый счет — 5:3). Испания выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне-1992. Ранее нынешним летом испанцы, напомним, также стали первыми на чемпионате Европы. В поединке за бронзу Олимпиады сборная Марокко разгромила Египет со счетом 6:0.
Церемонию закрытия Олимпиады после скандалов во время шоу открытия в акватории Сены ожидают с некоторым страхом и неподдельным интересом. Финальное событие Игр состоится вечером 11 августа на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По информации американского издания Variety на закрытии выступят такие звезды, как Билли Айлиш, Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers — все они родом из Лос-Анджелеса, а этот город примет следующую летнюю Олимпиаду в 2028 году.
После поражения от американцев в полуфинале мужского баскетбольного турнира Олимпиады (91:95) в Сербии убеждены, что сократить серьезное отставание в счете «Дрим тим» помогли судьи. На ошибки арбитров указал даже президент этой страны Александр Вучич. Он выложил в соцсетях видео, на котором центровой сборной США Джоэль Эмбид, скорее всего, совершает пробежку, но арбитры этого не заметили. Американцы в субботу сыграют за золото против Франции, а Сербия сразится за бронзу с немцами.
Тем временем в России обсуждают не баскетбол, а фрагмент балета «Лебединое озеро», показанный в перерыве полуфинального матча США — Сербия.
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую называют «самой сексуальной спортсменкой мира» бесславно завершила дебютное выступление на Олимпиаде. Сборная Германии, за которую на втором этапе бежала Шмидт, оказалась одной из слабейших в полуфиналах эстафеты 4х400. Ранее Алиса выступила в Париже в смешанной эстафете 4х400, где немецкая сборная тоже не преодолела квалификацию. Тем не менее, бегунья может считать задачу минимум выполненной — она стала участницей Олимпиады, причем стартовала дважды.
Тем временем разгорается скандал вокруг олимпийского чемпиона Ноа Лайлс. Американский спринтер вышел на старт финала 200-метровки, будучи больным коронавирусом и скрывал свой диагноз от окружающих.