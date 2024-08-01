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Париж-2024

Сегодня, 09:45

«Теперь все понимают, зачем я сменила спортивное гражданство». Кирпичникова — о своем выборе ради олимпийской медали

Пловчиха Кирпичникова объяснила решение выступать за Францию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анастасия Кирпичникова.
Фото Global Look Press
Анастасия Кирпичникова с серебряной медалью Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
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Французско-российская пловчиха считает, что уход в другую сборную оправдался.

Во вторник пловчиха-стайер Анастасия Кирпичникова, которая до 2023 года представляла Россию, завоевала серебро Олимпиады на 1500 метрах. Вот что она сказала российским журналистам.

Для французов я как своя

— Настя, это офигеть, что?

— Это офигеть, что, да. (Смеется.) Да, реально.

— С французского сейчас легко на русский перейдешь?

— Да думаю, что фигню там сказала какую-то, не факт, что кто-то понял. Конечно, я в шоке все еще, потому что я ради этого меняла спортивное гражданство — чтобы быть на пьедестале. Я не рассчитывала, а мечтала о третьем месте, потому что Симона [Квадарелла] все годы была после Кэти, а сейчас я вторая и с лучшим для себя временем.

— Слышала, как за тебя топили, когда ты плыла, и кричали: «Настя! Настя!»?

— Когда плыла — нет, но я пересмотрю трансляцию, потому что мне все об этом говорят. Когда я приплыла... конечно, меня никогда в жизни так публика еще не поддерживала. Спасибо им, они поддерживают меня как свою. Хотя я всего год француженка, а у меня столько сообщений в соцсетях. Я для них реально как своя.

— А это удивляет?

— Конечно, не все рады. Есть тоже хейтеры, как и в России. Но большинство поддерживают, все надеялись на эту медаль. Все мне писали до соревнований: вот, надеемся, у тебя будет медаль на этой дистанции, так как девочки давно уже не занимали призовые места, в 2012-м последняя медаль была у Камиль Муфат. И сейчас эта.

Анастасия Кирпичникова. Россиянка Кирпичникова с медалью Парижа! Только выступала под флагом Франции

— А в России какая в основном реакция за последние годы?

— По-разному. Ну, больше позитивных комментариев, чем негативных. Но негативные, конечно, тоже есть, кто пишет «ты предатель». Но я не обращаю внимания на такие комментарии, потому что теперь мы видим, зачем я его поменяла. Поменяла свою жизнь и сделала правильный выбор.

Конечно, сомнения были. Я долго решала, менять или не менять гражданство. И в последний момент, когда сказали, что мы не едем на чемпионат мира в 2022-м, тогда уже стало точно ясно, что буду менять. Ну не менять, а у меня двойное гражданство.

— Ну это смелый шаг. Многие, кажется, спортсмены думали, что попробовать стоит — но никто не попробовал, кроме тебя.

— Ну а кому еще пробовать? У меня просто был такой шанс, я уже четыре года плавала во Франции. И конечно, если бы я пришла в первый месяц и сказала «давайте мне французское гражданство», мне бы никто не дал его. А так я знала, на что шла, и слава богу, все закончилось хорошо. Еще не закончилось, только начинается. (Смеется.)

— Можешь объяснить, кто сейчас для Франции Леон Маршан?

— Я не поняла, что он сделал, я в шоке. (Смеется.) Мы с ним близко не общаемся, но он очень застенчивый, скромный мальчик с хорошим воспитанием.

Анастасия Кирпичникова с серебряной медалью Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press

С российскими тренерами контакта нет

— Кэти Ледеки сказала, что хочет в Лос-Анджелес, ты тоже?

— Конечно! Мне всего 24.

— На открытой воде поплывешь в Сене?

— Нет, я не отобралась. Мне кажется, просто судьба уберегла. Потому что я же всегда отбиралась на тех соревнованиях. Но мы плыли в Фуншале, на Мадейре, ужасные волны поднялись. Я, конечно, старалась, но другие всю жизнь плавают на открытой воде больше, это их стихия. Слава богу, спасибо. И сейчас с такими ужасными условиями, или, может, неправильно так говорить, но на самом деле качество воды не самое лучшее. И два часа плыть в воде, тем более это тесный контактный вид спорта, и ты нахлебаешься этой воды...

— Сегодня после триатлона некоторые выходили, и их прям рвало. А некоторые антибиотики пьют.

— Это выбор спортсмена. Думаю, советуются со своими врачами, и, может быть, так будет лучше. Потому что мы правда не знаем, что в этой Сене, потому что это центр Парижа, и я не знаю, насколько опасно.

— Ты следишь за тем, что в российском плавании происходит?

— Да, я смотрю все соревнования! Интересно. Слежу за длинными дистанциями, там девочка новая появилась хорошая, Ксюша Мишар. Слежу за мальчиками, за друзьями моими, за девочками, за Женечкой Чикуновой. Постоянно она меня поздравляет.

Евгения Чикунова и&nbsp;Татьяна Смит. Россиянка в плавании опередила олимпийскую чемпионку Парижа. Чикунова получит по миллиону за каждую сотую

— У тебя с ней не было разговора по поводу того, что нейтральный статус не так уж и плох?

— Нет-нет, я не лезу в эти дела, это выбор каждого.

— А с тренерами или руководством есть контакт вообще?

— Нет, ни с кем.

— Не обиделись на тебя?

— Без понятия. Я не обсуждаю эту тему.

— Во Франции полагаются за медали машины, квартиры?

— Деньги. Но мне главное, что у меня медаль.

Плавание
Анастасия Кирпичникова
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