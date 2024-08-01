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Париж-2024

Сегодня, 00:10

Россиянка Кирпичникова с медалью Парижа! Только выступала под флагом Франции

Выступающая за Францию Кирпичникова взяла серебро на Олимпиаде
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Кирпичникова.
Фото Reuters
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Смена сборной не прошла впустую.

Плавание. Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины. 1500 метров вольным стилем. Финал
1. Кэти Ледеки (США) — 15:30.02 (OR)
2. Анастасия Кирпичникова (Франция) — 15:40.35
3. Изабель Гозе (Германия) — 15:41.16
4. Симона Квадарелла (Италия) — 15:44.05
5. Ли Бинцзие (Китай) — 16:01.03

Последние два года российские спортсмены провели почти в полной изоляции от международных стартов — и далеко не все это испытание выдержали. Несколько наших атлетов решили сменить сборные.

Анастасия Кирпичникова в плавании — одна из них. Она выступала в редкой как для России, так и для мира стайерской дисциплине 1500 метров, была конкурентоспособна и в плавании на открытой воде. У нее не было медалей с больших турниров, но чувствовалось что может случиться прорыв. И уроженка Свердловской области взяла главную медаль в своей жизни на Олимпиаде в Париже — под флагом Франции.

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До последнего ждала шанса выступать за нас

Когда говорят, что из россиян в плавательном бассейне олимпийского Парижа выступает только Евгений Сомов, это не совсем верно. Он единственный из спортсменов РФ, кто принял условия по нейтральному статусу и выполнил квалификационные нормы для поездки на Олимпиаду. Но есть тут и те выходцы из России, кого специальные проверки от МОК миновали. Это сменившие сборную атлеты, такие как Илья Сибирцев, выступающий сейчас за Узбекистан, и Кирпичникова, звезда теперь уже сборной Франции. Пока Анастасия выступала за Россию, о ней говорили мало. Все-таки у нас сильная плавательная команда, поэтому девушка, у которой в послужном списке только медали с чемпионата Европы и чемпионата мира на короткой воде, большого резонанса не вызывала. К тому же она стайер, а за длинными дистанциями следят скорее гурманы спорта.

Тем не менее в среде экспертов давно говорили, что Кирпичникова близка к прорыву. Спортсменка и сама понимала, что не реализует свой потенциал для конца, и в какой-то момент пошла на резкий ход — переехала в Европу. Во Франции она живет уже больше пяти лет. Здесь же ее молодой человек, Энцо Ролдана Муньоз, тоже пловец. Поэтому когда Международная федерация плавания раз за разом откладывала вопрос о возвращении россиян на международные старты, в кулуарах нашего плавания быстро пошли разговоры о вероятной смене гражданства Анастасией. Не то чтобы Кирпичникова желала как можно скорее сменить его флаг, скорее наоборот — ждала положительных новостей до последнего. Но не дождалась и в апреле 2023-го объявила о старте процесса натурализации во Франции.

Фото Reuters

Лучше была только «инопланетянка» Ледеки

Уже через пару месяцев World Aquatics разрешила россиянам хотя бы претендовать на нейтральный статус. С рядом ограничений, тысячей нюансов, но иметь теоретическую возможность. Но Кирпичникова в какой-то момент приняла приглашение французской сборной. К слову, Анастасия — не единственная россиянка в европейских бассейнах. Анна Егорова успела поработать во Франции, уехать в Италию к Миреей Бельмонте, вернуться — но все это время оставалась российской спортсменкой. С несколькими пересадками, тратя на дорогу по несколько суток, Егорова даже не пропустила ни одного крупного турнира внутри страны. И даже согласилась с мнением Всероссийской федерации плавания по поводу пропуска Олимпиады на условиях МОК, сфокусировавшись на отложенных пока Играх дружбы.

Анастасия Кирпичникова. «Хочу выиграть много медалей для Франции». Бывшая россиянка Кирпичникова уже побеждает в другой стране

Кирпичникова же быстро стала своей в новой стране, болели за нее не менее активно, чем за любимца публики Леона Маршана. Кто знает, может, как раз уникальная атмосфера на регбийной «Пари-ла-Дефанс Арена» помогла Анастасии выдать свой максимум в финале на любимой дистанции 1500 метров. Она финишировала второй, с учетом того, что первая с огромным отрывом Кэти Ледеки — лучшая среди простых землян. Поскольку американка хотя уже и не в таких кондициях, как пару лет назад, но до сих пор смотрится инопланетно. Кирпичниковой даже серебро далось непросто, Исабел Мари Гросэ из Германии и Симона Квадарелла из Италии едва не дотянулись до нее, однако за счет характера Анастасия дотерпела. А вот действующая чемпионка мира Квадарелла в итоге осталась вообще без медали.

Медальные планы Кирпичниковой, в свою очередь, одной наградой не ограничиваются. На 400 метрах случилась неудача, но есть еще 800 метров вольным — и, судя по настрою, рассчитывать можно на многое.

Плавание
Олимпиада
Анастасия Кирпичникова
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