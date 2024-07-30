Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером во втором круге олимпийского теннисного турнира во вторник, 30 июля. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Время начала — после 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на показ Игр-2024. В прямом эфире трансляцию матча Медведев — Офнер можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК по регистрации.

28-летний Медведев вылетел в Париже из парного и смешанного разрядов. 28-летний Офнер заявлен в Париже-2024 только в одиночном разряде.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.