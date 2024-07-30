Медведев обыграл Офнера и вышел в третий круг теннисного турнира Олимпиады-2024

30 июля, 23:33
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге Олимпиады-2024 обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдет 31 июля.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:2, 6:2
«Stade Roland Garros».