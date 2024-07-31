Сафиуллин попал под испанский каток. Россиянин не совладал на Олимпиаде с Алькарасом

Роман только эпизодами играл со знаменитым испанцем в Париже на равных, но все равно заслужил похвалу.

Олимпийские игры. Мужчины. Третий круг

Карлос Алькарас (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2

Россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира в Париже, уступив в двух партиях звездному испанцу Карлосу Алькарасу. Роман старался, но разница в классе с главным фаворитом Олимпиады все же была заметна. Тем не менее россиянин провел достойный турнир на кортах «Ролан Гаррос».

Игры добавят уверенности

Сафиуллин произвел фурор в 2023 году, когда дошел до четвертьфинала Уимблдона и дал там бой итальянцу Яннику Синнеру — ныне первой ракетке мира. Затем был еще один яркий всплеск в виде выхода в финал в Чэнду, где он был близок к первому в карьере титулу, но все же уступил еще одному топ-теннисисту Александру Звереву из Германии 7:6, 6:7, 6:3. Кстати, спустя буквально десять дней после того поражения Сафиуллин разгромил Зверева на «мастерсе» в Шанхае, отдав тому всего четыре гейма. В январе 2024-го он поднялся на 360-е место в рейтинге ATP, но затем последовал откат в теннисной иерархии.

Дело в том, что Роман крайне неудачно провел последние месяцы, вылетев в первых кругах на шести турнирах ATP подряд, включая «Ролан Гаррос» в Париже, где проиграл в пяти партиях сербу Душану Лайовичу. Затем последовал относительно неплохой Уимблдон, где Сафиуллин добрался до третьего круга, уступив там в пяти сетах Артуру Фису из Франции. Вот только прошлогодние очки за четвертьфинал все равно не защитил и, как следствие, в данный момент занимает только 66-е место в рейтинге. А в чемпионской гонке он и вовсе сейчас 105-й.

После Олимпийских игр в сотню россиянин не вернется, так как очки за теннисный турнир в Париже не предусмотрены. Как и призовые. Но понятно, что не только в очках и призовых дело. Сафиуллину было необходимо постараться в столице Франции вернуть уверенность в своих силах. И, кажется, это удалось еще до матча с Алькарасом. Роман не просто вышел в 1/8 финала, он по пути в двух сетах переиграл двух сильных грунтовиков — Алехандро Табило из Чили (6:4, 6:4) и аргентинца Томас Мартина Этчеверри (6:0, 7:6). Табило, кстати, замыкает топ-20, а Этчеверри — 36-й. Однако понятно, что при всем к ним уважении это не уровень Алькараса, выигравшего за последние месяцы «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Любопытно, что счет по личным встречам перед игрой на олимпийском «Ролан Гаррос» был 1:0 в пользу россиянина. Причем та встреча состоялась как раз в Париже, только не на грунте, а на харде — в конце 2023-го на «мастерсе» в «Берси» 6:3, 6:4.

Роман Сафиуллин. Фото Reuters

Не наказал за пижонство

«Тот матч был очень хорошим в моем исполнении. Не думаю, что Карлос тогда сыграл в свой лучший теннис, который он показывает сейчас, в данный момент. Но в любом случае он человек. У каждого бывают подъемы и провалы. Если получится во время игры найти какой-то его провал и зацепиться, все возможно», — вспомнил «Чемпионату» Сафиуллин о той знаменательной для него встрече. Что ж, терять ему было действительно нечего — в поражении от Алькараса нет ничего зазорного. Но почему бы не попробовать навязать борьбу?

Тем более Карлос на Играх-2024 играет сразу в двух разрядах — в одиночке и в паре с Рафаэлем Надалем, так что график у него достаточно напряженный. Вот и после матча с Сафуллиным у него был запланирован четвертьфинальный парный матч. На такой жаре можно и устать, пусть физически молодой испанец нынче готов неплохо. Но, естественно, Роман для надежд на более-менее равную борьбу должен был показать максимум. А в дебюте встречи это не получилось. Сафиуллин на своей подаче со счета 40:0 внезапно начал сорить ошибками, принимая неверные решения. Гейм он проиграл неудачным укороченным. В общем на неудачном отрезке он проиграл 13 розыгрышей из 14. 0:3 с двумя проигранными подачами — худший старт игры, который можно было представить.

Очевидно, что россиянин в дебюте матча не мог справиться с мандражом, но холодный душ все же подействовал на него положительно. Он внезапно встрепенулся, начал попадать по углам и под линии очень мощно, заставив несколько расслабившегося Алькараса ошибаться. Так, Роман один брейк отыграл, сделал 2:3 и вообще перестал выглядеть на корте безнадежно.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

В дебюте восьмого гейма Алькарас спижонил на своей подаче, решив в идеальной ситуации укоротить, сделал это неудачно и был наказан россиянином. Дав тем самым Роману надежду сделать счет в партии равным. Вскоре счет стал 15:30, но дальше испанец включился и сохранил разницу в два гейма. При 5:4 в пользу испанца Роман, пусть и отметился шикарным укороченным, спастись не смог, Карлос подал-таки на сет.

Показалось, что Сафиуллин пришел в себе и способен оказать во второй партии сопротивление главному фавориту олимпийского турнира. Однако впечатление было обманчиво. И причина тут не в Алькарасе, который, впрочем, играл на своем привычном высочайшем уровне. Просто Роман в дебюте второго сета вновь сильно сбавил, отдав свою подачу. Тем не менее до 2:4 минимальная надежда сохранялась. Но, увы, Сафиуллин на своей подаче отыграл два брейк-пойнта, а затем подарил брейк неудачным укороченным. Впрочем, поражение и всего шесть выигранных геймов, будем объективны, не стали большим сюрпризом — не факт, что кто-нибудь вообще на Играх в Париже сможет справиться с Алькарасом.