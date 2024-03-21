Батутисты из России прибыли в Германию на квалификационный турнир к Олимпиаде

21 марта, 12:56
Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что россияне прибыли в Германию для выступления на предолимпийском квалификационном этапе Кубка мира по прыжкам на батуте.
Турнир в Германии является для россиян единственной возможностью завоевать путевки на Олимпиаду в Париже.
В прыжках на батуте запланировано шесть этапов. Турнир в Котбусе пройдет с 22 по 24 марта.
2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия Яну Лебедеву, Анжелу Бладцеву, Кирилла Козлова и Данилу Касимова.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.