Судьбу медалей наших фигуристов будут решать в День России. Американцы запланировали праздник в Париже

12 июня в CAS состоится финальная битва за золото олимпийского командного турнира в Пекине-2022.

Как стало известно «СЭ», Спортивный арбитражный суд Лозанны 12 июня проведет заседание по апелляциям российских фигуристов и спортивных организаций на лишение золотых медалей олимпийского командного турнира в Пекине. После того как Камила Валиева понесла наказание в виде четырехлетней дисквалификации, Россия решением ISU (Международного союза конькобежцев) опустилась с первого на третье место. Но с таким поворотом не согласны ни в Москве, ни в сборной Канады, которая осталась на четвертой позиции.

Что конкретно рассматривается?

В пресс-службе CAS ответили на вопрос «СЭ» таким образом:

— Слушания по следующим вопросам состоятся 12 июня 2024 года: Олимпийский комитет России (ОКР) против Международного союза конькобежцев (ISU); Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) против ISU; Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина и Камила Валиева против ISU.

Дата слушаний по оставшемуся делу (CAS 2024/A/10354) Мэдлин Скизас, Пайпер Жиль, Поль Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс, Майкл Маринаро, Эрик Рэдфорд, Ванесса Джеймс и Роман Садовский, Skate Canada, Олимпийский комитет Канады против Международного союза конькобежцев (ISU), Международного олимпийского комитета (МОК), Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России и Александра Галлямова, Виктории Синициной, Анастасии Мишиной, Никиты Кацалапова, Камилы Валиевой и Марка Кондратюка будет назначена в ближайшее время, — говорится в официальном письме CAS.

В январе суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, поскольку в соответствии с принципом баланса вероятностей не нашел ее версию попадания допинга в организм правдоподобной. Напомним, сторона фигуристки настаивала на «заражении» триметазидином от клубничного десерта, приготовленного дедушкой, который принимал этот кардиологический препарат. Но доказательств этому, по словам судей, предоставлено не было. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Этот вердикт оспаривать можно уже только в Федеральном суде Швейцарии, и то только на предмет формальных нарушений в ходе процесса.

В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место. Однако международная федерация ISU не стала пересчитывать баллы и после исчезновения Камилы из протокола не подняла соперников на место вверх, что вызвало недовольство канадской сборной — об этом как раз и говорится в контексте слушаний Скизас и Ко в CAS. Россияне также недовольны третьим местом и требуют вернуть первое. Короче говоря, в CAS параллельно идет несколько процессов. Первый из них завершится в среду.

Российская сборная празднует победу в командных соревнованиях ОИ-2022. Фото Getty Images

Есть ли шансы?

Российская сторона настаивает на том, что партнеры Валиевой по команде не должны страдать из-за дисквалификации одного из членов сборной — как это происходит в командных видах. Например, допинг у одного из хоккеистов сборной не приводит к лишению медалей всех остальных. Однако конкретно регламент не прописан, и в такой логике, руководствуясь здравым смыслом, даже обнуление результатов Валиевой должно вести к изменениям таблицы. Это аргументация другой стороны, и, судя по последним тенденциям, CAS вряд ли найдет против нее контраргументы.

Время рассмотрения апелляции стало известно буквально за пару дней до слушаний и представляется выбранным довольно быстро. Вероятно, в том числе и потому, что церемония награждения медалями в командном турнире запланирована на 7 августа и должна пройти в Париже в рамках летней Олимпиады. К этому моменту должны быть решены все вопросы об их обладателях. Хотя если канадский иск задержится, то не очень понятно, как будет выглядеть подиум — с двумя командами вместо трех?

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Триумф Америки

Любопытно, что в Париже планируется полноценный день «восстановления справедливости» — у Эйфелевой башни пройдут еще десять (!) церемоний награждения с прошлых Олимпиад. И во многих из них в плюсе остаются американцы, в числе лишенных наград — россияне.

Американцы Лашинда Демус (бег на 400 м с барьерами) и Эрик Кайнард (прыжки в высоту) получат золотые медали Олимпиады-2012 в Лондоне, перешедшие им после аннулирования побед россиян Натальи Антюх и Ивана Ухова из-за допинга.

Также медали получат еще восемь спортсменов: Беверли Макдоналд (Ямайка; Сидней-2000, бег на 200 метров, бронза), Челси Хэммонд-Росс (Ямайка; Пекин-2008, прыжки в длину, бронза), Тарек Абделазим (Египет; Лондон-2012, тяжелая атлетика, бронза), Дерек Друэн (Канада; Лондон-2012, прыжки в высоту, серебро), Чон Сан Гюн (Южная Корея; Лондон-2012, тяжелая атлетика, бронза), Абеба Арегави (Эфиопия; Лондон-2012, бег на 1500 м, бронза), Зузана Гейнова (Чехия; Лондон-2012, бег на 400 м с/б, серебро), Калис Спенсер (Ямайка; бег на 400 м с/б, бронза).

А вот российскому гребцу Илье Штокалову, который ждал свою медаль Рио-2016 в гребле, кажется, не суждено будет ее увидеть. МОК официально объявил, что «не имеет возможности» перераспределить медали в пользу российских спортсменов — так как ОКР в свое время не смог обеспечить возвращение наград дисквалифицированными россиянами.