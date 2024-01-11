Бывший тренер сборной России Семин считает, что в Орле стали больше времени уделять спорту

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.
Сегодня, 18:13
Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Орел развивается и двигается вперед, в регионе стали больше уделять времени развитию спорта.
«Для меня было очень важно, как орловчане представят свою область. Они сделали это очень и очень хорошо, — цитирует Семина ТАСС. — Много-много достижений. Я ведь знаю, что в Орловской области за последнее время много преобразований произошло, и в спортивной части в том числе, стало большое внимание уделяться спорту. Также уделяется внимание футболу, на последний матч пришли 10 тысяч болельщиков — большая аудитория. Мы видим построенный манеж, много спортсооружений. Орел развивается. Как раз то, что было представлено, об этом и говорит».
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.