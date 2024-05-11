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Сегодня, 19:24

Тарасова о смене министра спорта: «Надо назначать людей, которые имеют отношение к спорту»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

«Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем. Дегтярев входит в состав руководства «Амура»? Прекрасно. Не знаю, будут ли изменения на международной арене. Будем жить, будем смотреть», — сказала Тарасова «СЭ».

Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Ранее он занимал пост министра спорта России.

Татьяна Тарасова
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