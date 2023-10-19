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Сегодня, 12:51

Владимир Путин посетил форум «Россия — спортивная держава»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пленарное заседание «Спорт без границ. Открытость миру», проходящее в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми, посетил президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства прилетел в Предуралье из Китая, где он с 17 по 18 октября находился с рабочим визитом.

Крупнейший в России спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 19 по 22 октября в Перми. В нем принимают участие представители федеральных и региональных госорганов, спортивных федераций, бизнеса, эксперты и лидеры спортивной индустрии.

Одними из центральных тем обсуждения станут взаимодействие государства с представителями бизнеса, инновации, цифровизация отрасли и подготовка к крупнейшим спортивным мероприятиям, которые пройдут в 2024 году.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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