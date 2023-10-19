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Сегодня, 13:09

Президент Путин заявил о планах увеличить число спортивных соревнований в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что число спортивных соревнований с высоким призовым фондом в России будет увеличиваться.

«В наших планах кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов. [Соревнований] общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом. Спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент России отметил, что РФ поддерживает и будет поддерживать российских спортсменов, вынужденных пропускать международные старты из-за ограничения их прав.

Олимпийский комитет России лишен признания МОК. МОК отстранил ОКР за присоединение новых территорий. Но оставил россиянам шансы на Париж-2024

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что комитет не ставит временных рамок принятия решения по допуску российских спортсменов на Игры-2024 в Париже. Также МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.

В связи с временным отстранением ОКР не сможет получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета. Позже в международной организации рассказали, как будет проходить процесс восстановления ОКР.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
МОК
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