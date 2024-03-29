Спортивные успехи Ноа-Линн ван Левен вызывают бурю эмоций в самой толерантной стране Европы.

В середине марта в мире дартса произошло то, что рано или поздно случится, видимо, во многих видах спорта: женщина, которая ранее была мужчиной, выиграла первый большой турнир. 27-летняя Ноа-Линн ван Левен стала победительницей Challenge Your, обыграв и мужчин, и женщин. Это привело к скандальным последствиям. Но прежде чем рассказать о них, напомним: в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Новоиспеченным женщинам в команде не место

Хоть дартс и не является силовым атлетическим или циклическим видом спорта, все равно женщины в нем заметно уступают мужчинам. Обычно на чемпионатах мира они если и появляются, то не проходят дальше первых раундов. Но ван Левен после гендерного перехода быстро набирает силу. Парень начал задумываться о том, чтобы стать женщиной, примерно в 16 лет и начал этот запрещенный в России процесс в подростковом возрасте. При этом ван Левен играл в дартс в течение девяти лет до своего перехода, хотя на несколько лет уходил из спорта. Параллельно с участием в турнирах этот неоднозначный спортсмен работает шеф-поваром на вечеринках.

Пройдя строгие переходные тесты по уровню тестостерона для выступления в женском дартсе, ван Левен дебютировала в женской серии PDC в 2022 году. А теперь, после победы трансгендера, две голландские дартсвумен, играющие в дартс на высшем уровне, — Анка Зейлстра (50 лет) и Эйлин де Грааф (33 года) — покинули сборную Голландии, поскольку, по их словам, «в женской команде не место биологическому мужчине». Однако позиция Ассоциации дартса Нидерландов (NDB) и международной корпорации PDC остается неизменной: ван Левен соответствует требованиям и имеет право соревноваться с женщинами.

Ноа-Линн ван Левен. Фото из личного архива Ноа-Линн ван Левен

На победу ван Левен очень бурно отреагировали в соцсетях, обрушившись с критикой на чиновников и на саму мнимую дартсвумен. Ноа-Линн стала первой трансгендерной женщиной в истории вида спорта в своей стране. «Я хотел бы начать с того, что попросил бы вас сохранять уважение друг к другу. Когда я вижу, какая возникает реакция, я очень боюсь этого, — написала Де Грааф в соцсетях, уходя из сборной. — То, как сейчас говорят о Ноа, не позволительно никому. У каждого может быть свое мнение, но выражайте его уважительно.

Де Грааф не дает интервью («это дает еще большему количеству людей возможность отреагировать неуважительно»), но она хочет прояснить причину, стоящую за спорным решением. «Люди, которые знают меня лично, в курсе, что эта тема обсуждается с тех пор, как трансгендер впервые принял участие в голландском турнире. С самого начала я выражала свое мнение по этому поводу уважительно. Но мне сказали, что все соответствует правилам и не надо придавать этому значения. Это всегда меня раздражало, потому что шло вразрез с моими чувствами. Поэтому я решила покинуть команду», — уточнила де Грааф.

Допускать спортсменов строго по полу при рождении

Конфликта, как утверждает голландка, нет, а на прошлом чемпионате мира им даже довелось сыграть вместе с Ноа-Линн за сборную Голландии вместе. «Для людей, которые сейчас называют меня трансфобом, я также хочу подчеркнуть, что я не имею ничего личного против Ноа или трансгендерных людей. Если бы я имела что-то против, я бы не стала украшать комнату Ноа на чемпионате мира в качестве сюрприза на день рождения. Несмотря на наши мнения, мы всегда ведем себя корректно по отношению друг к другу», — утверждает коллега странного спортсмена по сборной.

Фото Global Look Press

До этого из сборной ушла 50-летняя Зейлстра, заявив: «В тот момент, когда вам неловко выступать за голландскую команду, пришло время уходить. Я пыталась принять это, но я не могу одобрять или... говорить об этом. Я считаю, что спорт должен быть равным и честным. Мы так усердно работали, чтобы быть конкурентоспособными в этой отрасли спорта. Я надеюсь всем сердцем, что ради всего женского спорта люди образумятся». По мнению организаторов турниров, «нет научных доказательств того, что мужчины имеют преимущество перед женщинами в дартсе, и пока их нет, таковы правила».

После того как новозеландка Виктория Монахан в 2023 году стала первым трансгендером, принявшим участие в женском чемпионате мира WDF, против этой тенденции выступила и знаменитая британская дартсвумен Дета Хедман. «Но мое личное мнение — трансгендеры не должны играть в женских рейтинговых турнирах, — написала британка в письме в международную федерацию. Если мы хотим проводить чемпионат мира среди женщин, то на него должны допускать спортсменов строго по полу при рождении. Это справедливо для всех. Я обращалась к доктору Линде Даффи, которая долгое время занимала первое место в женском рейтинге. Среди ее научных публикаций есть статьи, которые раскрывают, что мужчины получают физиологическое преимущество перед женщинами. Перименопауза, менопауза, миома, гормональные всплески до и после родов, эндометриоз и так далее — со всеми этими проблемами сталкиваются женщины и никогда не столкнутся трансгендеры».

В ноябре прошлого года британская бильярдистка Линн Пинчес снялась с финала турнира по пулу Ladies Champions of Champions в Уэльсе после того, как ее соперницей стала спортсменка-трансгендер Харриет Хейнс. «Я соревнуюсь 30 лет и никогда не пропускала даже фрейма, не говоря уже о матче. Это был лишь мой четвертый финал, но трофей или призовые не имеют для меня значения, если нет справедливости. Об этом я и сказала директору турнира», — отметила 50-летняя Пинчес, добавив, что считает матчи с трансгендерами унижением для женщин. Хейнс в итоге объявили победителем в связи с отказом соперницы.