«Этот человек был одержим препаратами». Умер еще один звездный бодибилдер

Инфлюэнсер из Португалии Марко Луиш скоропостижно скончался в 46 лет во время фестиваля FIBO Power.

Родные знаменитого португальского бодибилдера Марко Луиша подтвердили смерть 46-летнего спортсмена от сердечного приступа в гостиничном номере во время выставки FIBO Power в Германии. Атлет по кличке Монстро практически не выступал на сцене, но был популярным мотиватором и онлайн-тренером. А еще знакомые говорят об одержимости Марко различными биодобавками и препаратами, помогающими нарастить мышечную массу. Резонансные смерти происходят в бодибилдинге практически каждый год, однако это не останавливает спортсменов в одном из самых задопингованных видов спорта.

Допинговая субкультура

Луиш от рождения испытывал физические проблемы и, чтобы поправить здоровье, в возрасте 20 лет занялся дзюдо. Однако затем интерес спортсмена сместился в сторону совершенствования тела, которое стало основой его профессиональной деятельности — Марко открыл тренажерный зал и магазин спортивного питания. В соревнованиях по бодибилдингу он впервые принял участие только в 40 лет, в 2018 году. Но главную популярность Монстро завоевал в соцсетях и на YouТube, шокируя публику своей мускулатурой и вспученными венами. Португалец называл спорт своей страстью и именовал себя «самым испорченным бодибилдером всех времен», намекая на пристрастие к методикам Gear — препаратам, ускоряющим рост мышц, улучшающим внешний вид и эффективность тренировок.

Луиш рассказывал, что впервые попробовал «химию» только в 32 года. Но после этого уже не мог побороть зависимость. «Монстро был врагом своего здоровья и никогда не убирал ногу с педали газа в отношении препаратов, — делятся в соцсетях знакомые бодибилдера. — Он был буквально одержим Gear. Он жил этим и был настолько зависим, что даже не думал отступать на фоне проблем со здоровьем. Когда прижимало, он просто менял добавки. Родные предлагали ему уменьшить дозы и пройти обследование, но он просто не мог остановиться. Он любил то, чем занимался, и был не в состоянии покинуть мир бодибилдинга добровольно».

Попытки бороться с допингом в бодибилдинге при помощи запретов и карательных мер, увы, обречены. Спортивный и визуальный эффект от запрещенки намного перекрывает риск получения дисквалификации в случае разоблачения. На форумах и в соцсетях некоторые спортсмены-любители даже бравируют своим пренебрежением к антидопинговым правилам и к риску для здоровья от экспериментов с PED. Это настоящая субкультура со своим жаргоном и специфическими понятиями о чести и бесчестии. Особенно изумляют «испытатели» — люди, которые по собственной инициативе (не за деньги) пробуют на себе новые препараты, теоретически способные и убить, и сделать калекой на всю жизнь.

Опасное занятие

Бодибилдинг знает десятки историй о внезапных смертях известных спортсменов и инфлюэнсеров. Обычно безвременный уход из жизни таких людей напрямую не связан с препаратами, но в общественном сознании параллели возникают неизбежно. Это создает силовому экстриму мрачную репутацию царства допинга — крайне опасного для жизни и здоровья занятия. Буквально полгода назад поклонники бодибилдинга были шокированы смертью известного британского спортсмена Нила Керри. 34-летний атлет был найден мертвым в своем доме — полиция рассматривала версию самоубийства на фоне депрессии в момент приема стероидов, а также наркотической смеси метамфетамина и кокаина.

Летом 2023 года многих потрясла внезапная гибель известного немецкого бодибилдера и популяризатора Джо Линднера. Блогер скончался в возрасте 30 лет от аневризмы аорты. Этот спортсмен был звездой соцсетей и не скрывал, что принимал допинг. Правда, однажды он публично отказывался от стероидов на год, но был вынужден возобновить «лечение», так как его организм на фоне пристрастия к препаратам уже не вырабатывал тестостерон, что сказывалось на состоянии тела. Линднер прошел вакцинацию от ковида, после которой у него возникло недомогание. Джо сделал процедуру очистки крови от токсинов — плазмаферез. Но это только усугубило ситуацию и в итоге привело к смерти.

В 2009 году на пике актерской карьеры от инфаркта скончался знаменитый российский бодибилдер Владимир Турчинский. 46-летний спортсмен был пропагандистом здорового образа жизни, и споры о причинах его внезапной кончины идут до сих пор. Ходили слухи, что примерно за месяц до своей смерти Турчинский обращался в военно-морской госпиталь и жаловался врачам на боли в груди. Также за день до трагедии артист, согласно неофициальной информации, проходил процедуру по очищению крови — той же самой терапии, которая через 14 лет сопровождала смерть Линднера.

Фото Соцсети

Антирекорд

В 2022-м в 44 года прямо во время тренировки на беговом тренажере умер самый известный бодибилдер XXI века Седрик Макмиллан, наследник славы Арнольда Шварценеггера. В 2017 году у этого спортсмен случился сердечный приступ, а в 2021-м он тяжело перенес коронавирус. Незадолго до смерти атлет (гора мышц весом под 140 кг) жаловался на отвратительное самочувствие и показывал столик с огромным количеством медикаментов, которые он вынужден принимать по назначению врачей. Да и сам Шварценеггер, семикратный «Мистер Олимпия», не скрывал, что строил свое тело при помощи стероидов. Правда, это было в те времена, когда они еще не находились вне закона.

«Я нисколько не жалею об этом, — говорил Арни в 2005 году. — В мое время это было совсем новое направление. Я обратился к врачу и использовал препараты только под его наблюдением. Тогда мы постоянно экспериментировали со стероидами».

Анаболики в США перестали продавать без рецептов только в 1990 году, через десять лет после того, как Шварценеггер прекратил выступления на сцене. Да и после этого стероиды не ушли из бодибилдинга, который получил огромную популярность среди спортсменов-любителей в том числе благодаря Шварценеггеру и другим актерам-культуристам.

Именно в бодибилдинге установлен российский антирекорд по количеству запрещенных препаратов в одной пробе. В анализе на допинг Антона Герасимова в 2023 году обнаружили сразу десять субстанций из черного списка: стероиды оксандролон, станозолол, анастрозол, бензенедисульфонамид, гидрохлоротиазид, флуоксиместерон, дростанолон, метенолон, тренболон, а также три разновидности диуретиков. Итогом стала дисквалификация на шесть лет, что не помешало спортсмену перейти в профессионалы и продолжить выступление на турнирах, которые не признают правил ВАДА.

Фото Соцсети

Выпендриться перед друзьями

В 2023 году ВАДА признало Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса (IFBB) не соответствующей Антидопинговому кодексу. Претензии связаны с отсутствием «эффективной системы тестирования, а также достаточных ресурсов для разработки антидопинговой программы». Тогда же Российское антидопинговое агентство проинформировало Министерство спорта страны, что количество нарушений антидопинговых правил в российском бодибилдинге за год увеличилось почти в три раза. «Если при небольшом количестве тестирований сильно возрастает количество положительных допинг-проб, то это тревожный сигнал», — отметили в агентстве.

«Вся шумиха вокруг чистого спорта — пропаганда, — отреагировал на эти новости российский бодибилдер Роман Халиулин. — Не за чистоту в спорте бьются чиновники, а за миллиарды долларов. Легализация допинга приведет к тому, что спортсмены станут получать меньше травм, потому что будут лучше восстанавливаться после соревнований. Вопрос в том, как грамотно спортсмены используют препараты. Ведь есть люди, которые жрут допинг и даже не думают, какой вред наносят своему организму. И делают это даже не для того, чтобы выступить на соревнованиях. 80 процентов парней, занимающихся в тренажерном зале, употребляют анаболики, чтобы выпендриться перед друзьями».