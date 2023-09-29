Терентьев о допуске россиян на Паралимпиаду-2024: «Непонятно, как наши спортсмены будут туда отбираться»

Паралимпийский чемпион и депутат Госдумы Михаил Терентьев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Это сбалансированное решение. Все мы знаем, что российской команде нельзя выступать под своим флагом, но, с другой стороны, спортсмены, которые готовились к международным стартам, у них будет возможность выступить на Паралимпийских играх. Конечно, нужно учитывать опыт прошлых лет, когда наших спортсменов с самих Игр попросили удалиться. Нужно внимательно отслеживать, чтобы та возможность, которая была предоставлена, не была обличена каким-то невыполнимыми требованиями для участия наших спортсменов. Отборочные старты уже прошли, и непонятно, как наши спортсмены будут отбираться», — сказал Терентьев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований.

На Играх в Токио в 2021 году россияне также участвовали в нейтральном статусе, они завоевали 118 медалей — 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых.