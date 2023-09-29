Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в Париже

Российские паралимпийцы смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

По данным источника, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

«Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — приводит ТАСС заявление МПК.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства паралимпийского комитета России в организации. 90 членов генассамблеи поддержали решение, 56 выступили против, а 6 членов воздержались от голосования.