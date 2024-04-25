Минспорт поддержит российских паралимпийцев, желающих выступить на Играх в Париже

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что министерство будет поддерживать отечественных атлетов, которые поедут на Паралимпийские игры в Париже, и будет гордиться ими.

«Что касается Паралимпиады — конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые добились или добьются права выступления на этих Играх», — приводит ТАСС слова министра.

В среду глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что организация рассчитывает на участие 108 спортсменов.

«Это очень важно, как и любое соревнование, тем более такое значимое, как Паралимпиада. Не знаю, сколько поедет спортсменов, но сколько бы их ни поехало, все равно они наши, россияне. Мы будем гордиться их победами и их участием», — сказал Матыцин.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября. Россияне смогут выступить только в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA (нейтральные паралимпийские атлеты).