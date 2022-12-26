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Сегодня, 11:06

Паралимпийский комитет России попросил приостановить санкции МПК до рассмотрения апелляции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что ПКР попросил приостановить санкции Международного паралимпийского комитета (МПК) до рассмотрения апелляции.

16 ноября на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации. В понедельник ПКР направил апелляцию на данное решение.

«Паралимпийский комитет России считает, что решением генеральной ассамблеи МПК нарушаются не только его права, но и права спортсменов, которые имеют особый интерес в отмене решения, поскольку оно лишает их права на участие во всех мероприятиях МПК и явно свидетельствует о неравном отношении к спортсменам по сравнению с параатлетами из других стран.

В связи с этим ПКР обратился к апелляционному трибуналу МПК с ходатайством о наложении временных мер в виде приостановления исполнения решения внеочередной генеральной ассамблеи МПК до рассмотрения апелляции ПКР», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Источник: ТАСС
ПКР
МПК
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