Паралимпийский комитет России попросил приостановить санкции МПК до рассмотрения апелляции

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что ПКР попросил приостановить санкции Международного паралимпийского комитета (МПК) до рассмотрения апелляции.

16 ноября на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации. В понедельник ПКР направил апелляцию на данное решение.

«Паралимпийский комитет России считает, что решением генеральной ассамблеи МПК нарушаются не только его права, но и права спортсменов, которые имеют особый интерес в отмене решения, поскольку оно лишает их права на участие во всех мероприятиях МПК и явно свидетельствует о неравном отношении к спортсменам по сравнению с параатлетами из других стран.

В связи с этим ПКР обратился к апелляционному трибуналу МПК с ходатайством о наложении временных мер в виде приостановления исполнения решения внеочередной генеральной ассамблеи МПК до рассмотрения апелляции ПКР», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.